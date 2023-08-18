Зеленський підписав звільнення від мита антидронових рушниць та тепловізорів — Finance.ua

Зеленський підписав звільнення від мита антидронових рушниць та тепловізорів
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про спрощення ввезення антидронових рушниць та іншої необхідної техніки для Сил оборони України.
Про це йдеться в картках законопроєктів № 9467 і 9468.
Цими рішеннями звільняються від ПДВ та мита антидронові рушниці, тепловізійні монокуляри, які оснащені інфрачервоним детектором із вбудованою функцією камери, і бінокуляри з функцією далекоміра.
Верховна Рада ухвалила ці законопроєкти ще 28 липня.
Зазначимо, антидронова рушниця — це пристрій, який генерує завади, що «давлять» канал зв’язку між дроном противника та його пультом управління. Антидрон-комплекс блокує телеметрію, відеопередачу та супутники між оператором і дроном. Оператор не може здійснювати керування коптером, а дрон без супутників втрачає можливість орієнтування в просторі.
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