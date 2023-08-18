Зеленський підписав звільнення від мита антидронових рушниць та тепловізорів — Finance.ua

Зеленський підписав звільнення від мита антидронових рушниць та тепловізорів Сьогодні 16:40 — Казна та Політика

Зеленський підписав звільнення від мита антидронових рушниць та тепловізорів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про спрощення ввезення антидронових рушниць та іншої необхідної техніки для Сил оборони України.

Про це йдеться в картках законопроєктів № 9467 і 9468.

Цими рішеннями звільняються від ПДВ та мита антидронові рушниці, тепловізійні монокуляри, які оснащені інфрачервоним детектором із вбудованою функцією камери, і бінокуляри з функцією далекоміра.

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Верховна Рада ухвалила ці законопроєкти ще 28 липня.

Зазначимо, антидронова рушниця — це пристрій, який генерує завади, що «давлять» канал зв’язку між дроном противника та його пультом управління. Антидрон-комплекс блокує телеметрію, відеопередачу та супутники між оператором і дроном. Оператор не може здійснювати керування коптером, а дрон без супутників втрачає можливість орієнтування в просторі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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