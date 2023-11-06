«Укроборонпром» освоил производство FPV-дронов — Finance.ua

«Укроборонпром» освоил производство FPV-дронов Сегодня 17:45 — Технологии&Авто

«Укроборонпром» освоил производство FPV-дронов

На мощностях «Укроборонпрома» развернули лицензионное производство трех моделей FPV-дронов частных компаний.

Об этом рассказал генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин в интервью ЭП.

«FPV-дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки. Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями на производство их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается», — отметил Сметанин.

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Економічна Правда По материалам:

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