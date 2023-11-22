В правительстве рассказали, когда заработает Реестр ущерба от войны с россией — Finance.ua

В правительстве рассказали, когда заработает Реестр ущерба от войны с россией Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В правительстве рассказали, когда заработает Реестр ущерба от войны с россией, Фото: Libkos

Реестр ущерба от войны с россией должен заработать уже в начале следующего года, а его основным источником наполнения должны стать замороженные Западом российские активы.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, на прошлой неделе были избраны семь членов Совета Реестра убытков. Это часть компенсационного механизма, состоящего из трех компонентов:

Реестр, где будет зафиксирован причиненный ущерб;

Комиссия по рассмотрению претензий о компенсациях;

Компенсационный фонд, из которого будут производиться выплаты.

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«Главным ресурсом для украинского восстановления должна стать конфискация замороженных на Западе российских активов. Работаем над тем, чтобы принцип „россия заплатит“ воплотился в жизнь уже в следующем году», — сказал премьер.

По его словам, наполняться фонд должен за счет конфискованных российских активов — около 300 млрд евро суверенных активов и еще 28 млрд евро частных, хранящихся в ЕС и других развитых странах.

«Сегодня в создании Реестра ущерба принимают участие 43 страны и Евросоюз. Вскоре будут утверждены правила и процедуры его работы. Ожидаем, что уже в первом квартале следующего года он начнет действовать», — сказал Шмыгаль.

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Напомним, страны Запада заморозили суверенные активы россии на сумму 300 миллиардов долларов. Ряд политиков призывали передать эти деньги Украине, однако другие заинтересованные стороны, включая Европейский центральный банк, выражали опасения по поводу законности такого шага и его последствий.

В октябре лидеры ЕС одобрили план использования миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, партнеры работают над предложением сосредоточиться на так называемых сверхприбылях, и идея заключается в их объединении и направлении через бюджет ЕС в Украину.

В начале ноября Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США большинством голосов принял двухпартийный и двухпалатный законопроект об использовании замороженных активов россии в пользу Украины.

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УНІАН По материалам:

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