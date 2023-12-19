Зеленский рассказал, с какими странами уже есть договоренности о долгосрочной финансовой помощи Украине — Finance.ua

Зеленский рассказал, с какими странами уже есть договоренности о долгосрочной финансовой помощи Украине Сегодня 19:10

Зеленский рассказал, с какими странами уже есть договоренности о долгосрочной финансовой помощи Украине

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря 2023 года заявил, что, несмотря на снижение финансовой поддержки для Украины, средства все же будут поступать.

«Долгосрочная помощь будет для нас плечом, если будут какие-то риски. Хотя я считаю, что нас партнеры не подведут…», — говорит Зеленский.

По состоянию на данный момент, по словам президента, можно говорить о следующих суммах долгосрочной помощи:

Бельгия — 1,7 млрд;

Дания — 4,2 млрд;

Корея — 2,3 млрд;

Латвия, Литва, Нидерланды — сотни миллионов;

Норвегия — 7,5 млрд;

Франция — 2 млрд;

Германия — 8 млрд;

Швеция — более 500 миллионов;

Япония — многомиллиардная помощь.

Это мощный базис — если у нас будут риски, есть суммы. Но мы будем на них рассчитывать. Это многолетняя помощь на разные цели — кто-то на гуманитарные вещи, кто-то на поддержку экономики и социальные выплаты, но и очень большая сумма этих государств — это милитари помощь Украины. Поэтому я уверен в наших партнерах", — отметил президент.

«Помощь нужна сейчас. Безусловно, это имеет сигнал и на Европейский союз по поводу открытия их помощи, их пакета. Но я рад, что мы все услышали друг друга. Что касается помощи Соединенных Штатов, мне кажется, что она будет очень скоро», — рассказал Зеленский.

Справка Finance.ua:

динамика поддержки Украины со стороны западных партнеров замедлилась — помощь партнеров упала до самого низкого уровня с января 2022 года;

Конгресс США ранее в этом месяце не смог одобрить пакет финансирования на сумму 60 млрд долларов даже после того, как президент Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы лоббировать помощь.



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