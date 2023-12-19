США выделяют Украине $150 миллионов в течение пяти лет — на цифровую трансформацию — Finance.ua
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США выделяют Украине $150 миллионов в течение пяти лет — на цифровую трансформацию

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США выделяют Украине $150 миллионов в течение пяти лет — на цифровую трансформацию
США выделяют Украине $150 миллионов в течение пяти лет — на цифровую трансформацию
Соединенные Штаты выделят 150 млн долларов в течение пяти лет на дальнейшую цифровую трансформацию Украины.
Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в выступлении на Diia Summit.
«Я хочу объявить о новой главе в партнерстве США и Украины в цифровой трансформации — инвестиции в 150 млн долларов США в течение пяти лет для программы цифровой трансформации», — сказала Бринк.
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Она добавила, что эти средства выделяются на развитие уже приложенных усилий для создания цифровой инфраструктуры и оцифровки процессов развития малого и среднего бизнеса и бизнес-среды в Украине.
Бринк отметила, что цифровизация уже помогает Украине освободиться от прошлого с его неэффективным управлением. По ее убеждению, «это новый четкий пример для непрозрачных стран, что прогресс возможен».
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«Дія и „Прозорро“ — краеугольные камни украинской цифровой трансформации — были разработаны при поддержке USAID. Эти надежные цифровые решения не только способствовали значительной экономии средств, но и обеспечили прозрачность и подотчетность, коренным образом изменив способ взаимодействия правительства со своими гражданами. Однако работы предстоит еще достаточно много. Мы должны продолжать усилия для усиления цифровизации и прозрачности не только для украинцев, но и для партнеров и инвесторов, которые хотели бы инвестировать в ваше будущее», — подчеркнула Бринк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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