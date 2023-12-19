В «Дії» обновили дизайн приложения и добавили новые функции, — Федоров
Приложение «Дія» получило на новый дизайн и ряд новых функций, среди которых персонализированный раздел для каждого украинца.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе Дія Summit.
«В приложении за последние три года появилось много услуг, которые заставили нас переосмыслить дизайн „Дії“. Мы добавили динамичный фон и единый стиль для всех документов внутри, увеличили фото на них», — отметил Федоров.
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Также в приложении можно менять порядок документов и убирать те, которыми украинцы редко пользуются. Услуги в приложении теперь называются сервисами и их дизайн изменен.
Одним из главных обновлений в «Дії» является «Лента». Это новый персонализированный раздел, который благодаря определенному алгоритму адаптируется под потребности каждого пользователя.
«Из-за того, что услуг и сервисов в приложении стало очень много, каждый пользователь в соответствии со своими потребностями будет получать подборку наиболее актуальных», — пояснил Федоров.
Также министр добавил, что в 2024 году планируется открыть код «Дії».
Обновления уже доступны всем пользователям.
В пресс-службе «Дії» конкретизировали, что новыми функциями, доступными для всех пользователей, стали:
- автоматизированная услуга Внесение изменений о ФЛП;
- перерегистрация авто;
- е-Предприниматель — бета-тест;
- услуги для моряков.
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