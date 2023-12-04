Для госслужащих запустят сервис «Дія.Офіс» — Finance.ua

Для госслужащих запустят сервис «Дія.Офіс»
Кабинет Министров принял постановление, позволяющее запустить сервис «Дія.Офіс» для должностных лиц. Постановление определяет, какие функции выполняет «Дія.Офіс».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
После запуска сервиса должностные лица и работники госучреждений смогут в «Дія»:
- иметь электронное удостоверение госслужащего;
- проводить опрос и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации между госслужащими;
- авторизироваться на корпоративных ресурсах с помощью «Дія». Это повысит безопасность доступа к важным документам или файлам.
Кроме того, «Дія.Офіс» позволит просматривать информацию о структуре госорганов и ответственных за направления.
Позже появится функционал, где каждый украинец сможет следить за выполнением планов министерств, отслеживать эффективность госслужащих и просматривать прогресс по месяцам.
Для чего это необходимо
Это поможет цифровизировать и автоматизировать работу сотрудников органов исполнительной власти и Секретариата Кабмина.
Справка Finance.ua:
- украинцы, которые приобрели военные облигации в приложении «Дія», получили уже более 44,8 миллиона гривен прибыли;
- В приложении «Дія» теперь можно получить англоязычную версию некоторых документов. Для этого нужно обновить приложение, выбрать документ, который нужно перевести, а затем нажать на три точки в правом нижнем углу документа и выбрать «Перевести на английский»;
- в сентябре в «Дія» зарегистрировано более 26 тыс. физических лиц — предпринимателей, что является рекордным показателем за последние три года.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью