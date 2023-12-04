Для госслужащих запустят сервис «Дія.Офіс» — Finance.ua
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Для госслужащих запустят сервис «Дія.Офіс»

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Для госслужащих запустят сервис «Дія.Офіс»
Для госслужащих запустят сервис «Дія.Офіс»
Кабинет Министров принял постановление, позволяющее запустить сервис «Дія.Офіс» для должностных лиц. Постановление определяет, какие функции выполняет «Дія.Офіс».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
После запуска сервиса должностные лица и работники госучреждений смогут в «Дія»:
  • иметь электронное удостоверение госслужащего;
  • проводить опрос и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации между госслужащими;
  • авторизироваться на корпоративных ресурсах с помощью «Дія». Это повысит безопасность доступа к важным документам или файлам.
Кроме того, «Дія.Офіс» позволит просматривать информацию о структуре госорганов и ответственных за направления.
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Позже появится функционал, где каждый украинец сможет следить за выполнением планов министерств, отслеживать эффективность госслужащих и просматривать прогресс по месяцам.

Для чего это необходимо

Это поможет цифровизировать и автоматизировать работу сотрудников органов исполнительной власти и Секретариата Кабмина.

Справка Finance.ua:

  • украинцы, которые приобрели военные облигации в приложении «Дія», получили уже более 44,8 миллиона гривен прибыли;
  • В приложении «Дія» теперь можно получить англоязычную версию некоторых документов. Для этого нужно обновить приложение, выбрать документ, который нужно перевести, а затем нажать на три точки в правом нижнем углу документа и выбрать «Перевести на английский»;
  • в сентябре в «Дія» зарегистрировано более 26 тыс. физических лиц — предпринимателей, что является рекордным показателем за последние три года.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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