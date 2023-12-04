Для госслужащих запустят сервис «Дія.Офіс» — Finance.ua

Для госслужащих запустят сервис «Дія.Офіс» Сегодня 11:45

Для госслужащих запустят сервис «Дія.Офіс»

Кабинет Министров принял постановление, позволяющее запустить сервис «Дія.Офіс» для должностных лиц. Постановление определяет, какие функции выполняет «Дія.Офіс».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

После запуска сервиса должностные лица и работники госучреждений смогут в «Дія»:

иметь электронное удостоверение госслужащего;

проводить опрос и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации между госслужащими;

авторизироваться на корпоративных ресурсах с помощью «Дія». Это повысит безопасность доступа к важным документам или файлам.

Кроме того, «Дія.Офіс» позволит просматривать информацию о структуре госорганов и ответственных за направления.

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Позже появится функционал, где каждый украинец сможет следить за выполнением планов министерств, отслеживать эффективность госслужащих и просматривать прогресс по месяцам.

Для чего это необходимо

Это поможет цифровизировать и автоматизировать работу сотрудников органов исполнительной власти и Секретариата Кабмина.

Справка Finance.ua:

украинцы, которые приобрели военные облигации в приложении «Дія», получили уже более 44,8 миллиона гривен прибыли;

В приложении «Дія» теперь можно получить англоязычную версию некоторых документов. Для этого нужно обновить приложение, выбрать документ, который нужно перевести, а затем нажать на три точки в правом нижнем углу документа и выбрать «Перевести на английский»;



в сентябре в «Дія» зарегистрировано более 26 тыс. физических лиц — предпринимателей, что является рекордным показателем за последние три года.

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