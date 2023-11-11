В Украине стало меньше на более чем пять тысяч чиновников — Finance.ua

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В Украине стало меньше на более чем пять тысяч чиновников

Казна и Политика
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В Украине стало меньше на более чем пять тысяч чиновников
В Украине стало меньше на более чем пять тысяч чиновников
В Украине в январе-сентябре этого года фактическая численность сотрудников органов госвласти сократилась на 5,3 тыс. человек.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Минфин совместно с другими органами власти работает над обновлением подходов к оплате труда государственных служащих, в частности, путем внедрения системы грейдов, которая должна повысить эффективность системы оплаты труда в государственном секторе. В связи с этим в 2024 году предусмотрены новые подходы к реализации модели оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей государственной службы для введения прозрачных и справедливых условий оплаты их труда», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
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Отмечается, что на 1 октября 2023 года в 107 органах государственной власти фактически работает 170,5 тыс. человек. В то же время в течение января — сентября 2023 года фактическая численность работников сократилась на 5,3 тыс. человек.
С начала 2023 года больше всего уменьшилось количество работников:
  • Государственной налоговой службы (-2,1 тыс. человек);
  • аппаратов местных и апелляционных судов (-765 человек);
  • Госпродпотребслужбы (-731 человека);
  • Госгеокадастра (-546 человек);
  • Госказначейства (-538 человек).
В то же время увеличилась численность работников Пенсионного фонда (+1,5 тыс. человек), Минюста (+586 человек), БЭБ (+346 человек).
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Всего в органах государственной власти по состоянию на конец ІІІ квартала 2023 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 20 служб, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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