В Украине стало меньше на более чем пять тысяч чиновников — Finance.ua

В Украине стало меньше на более чем пять тысяч чиновников Сегодня 06:30 — Казна и Политика

В Украине стало меньше на более чем пять тысяч чиновников

В Украине в январе-сентябре этого года фактическая численность сотрудников органов госвласти сократилась на 5,3 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Минфин совместно с другими органами власти работает над обновлением подходов к оплате труда государственных служащих, в частности, путем внедрения системы грейдов, которая должна повысить эффективность системы оплаты труда в государственном секторе. В связи с этим в 2024 году предусмотрены новые подходы к реализации модели оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей государственной службы для введения прозрачных и справедливых условий оплаты их труда», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Читайте также В Украине планируют ввести новую систему определения зарплат для чиновников

Отмечается, что на 1 октября 2023 года в 107 органах государственной власти фактически работает 170,5 тыс. человек. В то же время в течение января — сентября 2023 года фактическая численность работников сократилась на 5,3 тыс. человек.

С начала 2023 года больше всего уменьшилось количество работников:

Государственной налоговой службы (-2,1 тыс. человек);

аппаратов местных и апелляционных судов (-765 человек);

Госпродпотребслужбы (-731 человека);

Госгеокадастра (-546 человек);

Госказначейства (-538 человек).

В то же время увеличилась численность работников Пенсионного фонда (+1,5 тыс. человек), Минюста (+586 человек), БЭБ (+346 человек).

Всего в органах государственной власти по состоянию на конец ІІІ квартала 2023 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 20 служб, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.