Как назначается пенсия по возрасту — Finance.ua

Как назначается пенсия по возрасту Сегодня 19:20 — Личные финансы

Пенсия по возрасту назначается при достижении предусмотренного законом возраста при наличии требуемого страхового стажа.

Об этом пишет Кадровик.

Все условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона Украины от 09 июля 2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Закон определяет возраст для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет в зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа.

Для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2024 году, имеет менее 31 года необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет в 2027 году при наличии не менее 24 лет страхового стажа.

Пример

Мужчине 60 лет исполняется 01.02.2024.

Приобретенный страховой стаж на эту дату — 30 лет 6 месяцев.

Необходимый страховой стаж — 31 год.

Человек работает. Если, например, работая, он приобретет еще 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии он сможет после приобретения страхового стажа 31 года. Пенсия будет назначена с даты обращения.

Размер пенсии

Определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Пенсия по возрасту назначается автоматически или по обращению человека. Пенсия по возрасту, со дня следующего за днем ​​достижения возраста 60 лет, может назначаться автоматически (без обращения лица), если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была предоставлена ​​для оцифровки трудовая книжка, другие документы о стаже).

Документы

Заявление на назначение пенсии и пакет документов можно подать непосредственно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг Фонда (portal.pfu.gov.ua) с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, как сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, если количество получателей социальной помощи радикально увеличится, «то, конечно, мы будем пересматривать нашу систему расходов так, чтобы приоритизировать для тех, у кого это основной источник выживания».

Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что украинское правительство может быть вынуждено отложить выплату зарплат госслужащим и пенсии миллионам граждан. Это произойдет, если ЕС и США не предоставят финпомощь государству в начале 2024 года.

Справка Finance.ua:

Правительство Украины планирует принять решение об индексации пенсий с 1 марта. В то же время, данные для расчета размера повышения будут известны в середине февраля. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

В государственном бюджете заложены средства на индексацию пенсий в Украине. В случае нехватки денег будут сокращать дополнительные программы социальной поддержки и привилегии.

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