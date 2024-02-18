В Минфине сообщили, сколько средств направили на социальные выплаты в этом году (инфографика) — Finance.ua

В Минфине сообщили, сколько средств направили на социальные выплаты в этом году (инфографика) Сегодня 12:21 — Казна и Политика

В Минфине сообщили, сколько средств направили на социальные выплаты в этом году (инфографика)

На социальные выплаты в январе 2024 года из государственного бюджета было направлено 36,92 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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По данным Минфина, из 36,92 млрд грн социальных выплат направили 20,9 млрд грн на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям и дефицита средств Пенсионного фонда.

На социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, было выделено 8,5 млрд грн. Пособие получили около 470 тыс. человек с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, а также более 2,5 млн человек на проживание внутренне перемещенным лицам.

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На поддержку малообеспеченных семей выделили 1,0 млрд грн, в том числе на выплату более 155 тыс. малообеспеченных семей; 4,7 млрд грн — на предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в том числе на выплату более 3,2 млн домохозяйствам льгот и жилищных субсидий; 1,8 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи.

«Благодаря международной поддержке Правительству удается обеспечивать, в частности, социальную поддержку наших граждан в условиях войны. Выплаты производятся своевременно и в полном объеме. В этом году расходы на социальную поддержку населения являются вторыми по величине после объемов расходов на безопасность и оборону», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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Напомним, в Украине власти обещают сохранить все социальные выплаты в случае, если ситуация с помощью Соединенных Штатов будет критической. Планируется сократить финансирование по другим направлениям.

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