В Минфине сообщили, сколько средств направили на социальные выплаты в этом году (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине сообщили, сколько средств направили на социальные выплаты в этом году (инфографика)

Казна и Политика
24
В Минфине сообщили, сколько средств направили на социальные выплаты в этом году (инфографика)
В Минфине сообщили, сколько средств направили на социальные выплаты в этом году (инфографика)
На социальные выплаты в январе 2024 года из государственного бюджета было направлено 36,92 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Читайте также
По данным Минфина, из 36,92 млрд грн социальных выплат направили 20,9 млрд грн на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям и дефицита средств Пенсионного фонда.
В Минфине сообщили, сколько средств направили на социальные выплаты в этом году (инфографика)
На социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, было выделено 8,5 млрд грн. Пособие получили около 470 тыс. человек с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, а также более 2,5 млн человек на проживание внутренне перемещенным лицам.
Читайте также
На поддержку малообеспеченных семей выделили 1,0 млрд грн, в том числе на выплату более 155 тыс. малообеспеченных семей; 4,7 млрд грн — на предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в том числе на выплату более 3,2 млн домохозяйствам льгот и жилищных субсидий; 1,8 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи.
«Благодаря международной поддержке Правительству удается обеспечивать, в частности, социальную поддержку наших граждан в условиях войны. Выплаты производятся своевременно и в полном объеме. В этом году расходы на социальную поддержку населения являются вторыми по величине после объемов расходов на безопасность и оборону», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Читайте также
Напомним, в Украине власти обещают сохранить все социальные выплаты в случае, если ситуация с помощью Соединенных Штатов будет критической. Планируется сократить финансирование по другим направлениям.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.