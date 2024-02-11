Имеют ли украинские военные пенсионеры право на перевод пенсии при переезде в Польшу — Finance.ua

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Имеют ли украинские военные пенсионеры право на перевод пенсии при переезде в Польшу

Личные финансы
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Имеют ли украинские военные пенсионеры право на перевод пенсии при переезде в Польшу
Имеют ли украинские военные пенсионеры право на перевод пенсии при переезде в Польшу
Пенсионный фонд объяснил, имеют ли украинские военные пенсионеры право на перевод пенсии при переезде в Польшу на постоянное место жительства.
В Пенсионный фонд обращаются люди, проживающие на территории Украины и получающие пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», с вопросом, имеют ли они право на выплату пенсии в случае переезда на постоянное место жительства в Польше.
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В ПФ объяснили, что правовые отношения между Украиной и Республикой Польша в области пенсионного обеспечения регулируются Соглашением между Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении от 18.05.2012, которое вступило в силу 1 января 2014 года.
Согласно статье 2 Соглашения, положения Соглашения применяются к законодательству об общеобязательном государственном пенсионном страховании, касающемся пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет.
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В то же время это Соглашение не применяется к специальным схемам пенсионного обеспечения военнослужащих и других лиц, пенсионное обеспечение которых осуществляется на условиях, отличных от общеобязательного государственного пенсионного страхования.
Следовательно, в случае переезда на проживание на территорию Польши, согласно Соглашению, вышеуказанные пенсионеры не имеют права на перевод пенсии, назначенной на условиях Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
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По материалам:
Українські Новини
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