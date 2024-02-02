В Минсоцполитики прояснили информацию о блокировании банковских карт пенсионеров — Finance.ua

В Минсоцполитики прояснили информацию о блокировании банковских карт пенсионеров Сегодня 15:02 — Казна и Политика

В Минсоцполитики прояснили информацию о блокировании банковских карт пенсионеров

Недавно украинские СМИ начали распространять информацию о якобы возможной блокировке банковских карт пенсионеров из-за отсутствия движения средств на них. В Минсоцполитики подчеркнули , что не давали никаких комментариев по поводу какого-либо блокирования банковских карт украинских граждан.

«Никакой нормы такого плана нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения. У Минсоцполитики нет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт», — заявляют в министерстве, добавив, что новость, которая была некорректно интерпретирована отдельными СМИ, касается другого.

Когда выплаты на карту не будут перечислять

до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет. Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц, который стал на учет как ВПЛ до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев), и по такой карте нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться, нотакому лицу на его карточный счет.

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Причина этого — то, что значительная часть пенсионеров из числа ВПЛ, зарегистрированных как ВПЛ до 24.02.2022 года, проживает на временно оккупированной территории.

В такой ситуации государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию о том, не потерял ли держатель карты к ней доступ (и им впоследствии могут воспользоваться мошенники) и является ли владелец живым, ведь во время войны риски смерти или исчезновения человека, к сожалению, растут в раза.

Как действовать лицу, которому перестали начислять выплаты

Для продолжения выплат такому лицу государство должно получить подтверждение, что пенсионер жив и сам пользуется своей картой.

До момента, пока пенсионер не подтвердит свою личность, пенсия ему и дальше начисляется Пенсионным фондом, но не перечисляется ему на карту.

Как только человек выйдет на связь и подтвердит свою личность, начисленные выплаты перечислят такому лицу на его счет.

Справка Finance.ua

Как пройти идентификацию, используя видеоконференцсвязь:

1. Подать заявление на идентификацию путем видеоконференцсвязи через:

Портал электронных услуг Пенсионного фонда;

по контактным телефонам: 0800 503 753, 044 281 08 70, 044 281 08 71.

2. Дождаться звонка уполномоченного сотрудника органа Пенсионного фонда Украины для согласования времени и способа проведения видеоидентификации.

3. Пройти саму процедуру. Продолжительность видеоидентификации составляет ориентировочно 20 минут и должна происходить примерно в следующей последовательности:

предъявление пенсионером/законным представителем/помощником документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, «заграничный» паспорт и т. п. ), у ребенка — свидетельство о рождении;

), у ребенка — свидетельство о рождении; ответы на заранее заготовленные уполномоченным сотрудником вопросы. В случае плохого качества видеосвязи/ее прерывания согласуется другая дата проведения видеоидентификации, о чем фиксируется в протоколе.

4. Получить решение о прохождении идентификации. По результатам видеоконференции уполномоченный сотрудник создает видеозапись и формирует отдельные файлы, которые передает в ответственное подразделение для проведения верификации с уже имеющимися в пенсионном деле материалами и для дальнейшего принятия решения.

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