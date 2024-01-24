Индексация пенсий: в Минсоцполитики ответили, хватит ли средств — Finance.ua

Индексация пенсий: в Минсоцполитики ответили, хватит ли средств Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Индексация пенсий: в Минсоцполитики ответили, хватит ли средств

В государственном бюджете заложены средства на индексацию пенсий в Украине. В случае нехватки денег будут сокращать дополнительные программы социальной поддержки и «привилегии».

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию « Подробности ».

«Государственный бюджет уже принят. Наш бюджет предсказуем, в нем заложены средства для индексации пенсий», — сказала она.

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Как отметила министр, средств на базовые расходы в бюджете достаточно.

«На пенсии, на социальные пособия для выживания мы деньги найдем», — сообщила Жолнович.

По ее словам, возможна остановка санаторно-курортного восстановления, «потому что есть реабилитация, которую мы развиваем — это больше отдых, еще какие-то дополнительные программы, которые не являются жизненно необходимыми для наших граждан».

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Как сообщила Жолнович, если количество получателей социальной помощи радикально увеличится, «то, конечно, мы будем пересматривать нашу систему расходов так, чтобы приоритизировать для тех, у кого это основной источник выживания».

Она сообщила, что будут сокращаться «некие привилегии». «Для кого это какая-то дополнительная выплата, например, решение судов о повышении пенсий для отдельных категорий людей — очевидно, эти расходы будут оставаться в очереди, а для тех расходов, которые являются первоочередными для выживания, это будут приоритетные расходы», — рассказала министр.

Справка Finance.ua:

ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что украинское правительство может быть вынуждено отложить выплату зарплат госслужащим и пенсии миллионам граждан. Это произойдет, если ЕС и США не предоставят финпомощь государству в начале 2024 года;

первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак говорила, что приблизительный размер индексации пенсии в 2024 году составит 13%, но точный размер рассчитают в феврале;



издание The Wall Street Journal писало, что если в ближайшие месяцы США и ЕС не предоставят Украине финансовую помощь, стране придется принимать «болезненные экономические меры» и запустить «печатный станок».



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