Минсоцполитики призывает украинцев за границей платить добровольные пенсионные взносы — Finance.ua

Минсоцполитики призывает украинцев за границей платить добровольные пенсионные взносы Сегодня 14:02 — Личные финансы

Минсоцполитики призывает украинцев за границей платить добровольные пенсионные взносы

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович призывает работающих за рубежом украинцев пользоваться сервисом дополнительных добровольных социальных взносов общеобязательного государственного пенсионного страхования.

«Очень важная инициатива, которая полноценно заработала в прошлом году, — это возможность дополнительно вносить средства для увеличения своего единого социального взноса самостоятельно. Очень просто, на сайте Пенсионного фонда, в личном пенсионном кабинете», — сказала Жолнович на пресс-конференции по результатам работы Минсоцполитики за 2023 год год в среду в Киеве.

Она отметила, что этим могут воспользоваться те, кто сейчас работает за границей, но хотел бы сохранить страховой стаж в Украине.

«Пользуйтесь, это позволит вам в дальнейшем при возвращении получать пенсию в Украине», — добавила Жолнович.

Справка Finance.ua:

с марта 2023 гола украинцы получили возможность «купить» страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и без посещения государственных учреждений;

добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие (застрахованные) лица, так и не работающие;



периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно, исходя из пожеланий и возможностей.



Подробно о добровольных пенсионных взносах и как их платить мы рассказали в статье по ссылке ниже:

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