Індексація пенсій: у Мінсоцполітики назвали приблизний розмір у 2024 році — Finance.ua

Індексація пенсій: у Мінсоцполітики назвали приблизний розмір у 2024 році Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Індексація пенсій: у Мінсоцполітики назвали приблизний розмір у 2024 році

Приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році становитиме 13%, але точний розмір розрахують в лютому.

Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі національного телемарафону.

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«На 2024 рік у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого», — сказала Марчак.

За її словами, таким чином пенсіонери будуть захищені від негативного впливу інфляції.

«Попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%», — зазначила заступник міністра.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу. Однак на базову пенсію грошей вистачить.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пенсії та зарплати вчителям та лікарям в Україні платитимуть своєчасно, а у березні відбудеться їх індексація, як це передбачено законом.

Довідка Finance.ua:

раніше народна депутатка, голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомляла, що в 2024 році передбачена індексація пенсій та деяких інших виплат від держави, які передбачені проєктом державного бюджету Бюджетним комітетом Верховної Ради України. Окрім того, планується запуск реформи пенсійної системи. Також в бюджеті заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду;

найменша надбавка очікує на людей, які нещодавно вийшли на пенсію.



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Економічна Правда За матеріалами:

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