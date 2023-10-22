Хто з пенсіонерів отримає найменшу надбавку у 2024 році — Finance.ua

Хто з пенсіонерів отримає найменшу надбавку у 2024 році Сьогодні 20:30 — Казна та Політика

Хто з пенсіонерів отримає найменшу надбавку у 2024 році

Наступного року в Україні запланована індексація пенсій, яку проведуть за новим принципом. Однак частині українців не варто чекати великої надбавки.

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксани Жолнович в інтерв'ю Forbes

За її словами, найменша надбавка очікує на людей, які нещодавно вийшли на пенсію.

«Найменша індексація буде у людей, які вийшли на пенсію в останні три роки, тому що їхні виплати відповідають ринку. На відміну від людей, які отримали пенсію у 2000-х роках. Якщо дуже спрощено, людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки», — пояснила міністр.

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Зазначається, що індексація проводиться на рівень інфляції за останні три роки, яка систематично занижувала пенсії. Таким чином, в Україні є люди, які отримують лише 2500 грн. Тоді як люди, які вийшли на пенсію 2019 року, з аналогічним стажем роботи отримують 5000 грн.

«Звісно, ідеальний варіант проіндексувати пенсії всім, але на це потрібно близько 300 млрд. грн. Це шалені гроші. У нас у 2024-му закладено всього 100 млрд грн. Тому ми підтягуємо тих, хто отримує найменше. Це близько 60% від загальної кількості», — повідомила Жолнович.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Socportal За матеріалами:

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