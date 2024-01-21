Повышение пенсий с января: кто получит на 2680 грн больше — Finance.ua

Повышение пенсий с января: кто получит на 2680 грн больше Сегодня 08:58 — Личные финансы

Повышение пенсий с января: кто получит на 2680 грн больше

В то время как в Украине с 1 января повысили пенсии, в январе наибольшая прибавка к пенсии составила 2680 грн. На такую ​​сумму из-за перерасчета прожиточного минимума выросла максимальная пенсия: с 20 930 грн до 23 610 грн.

Перерасчет пенсий в Украине в 2024 году пройдет в несколько этапов. Он связан с повышением прожиточного минимума, минимальной зарплаты. Кроме того, должна пройти традиционная ежегодная индексация пенсий.

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Минимальная пенсия выросла с 2093 грн. до 2361 грн. В то же время увеличилась и максимальная пенсия: с 20 930 грн до 23 610 грн. Также увеличится доплата за стаж, размер которого превышает стандартный. За каждый дополнительный год — 1% прожиточного минимума. То есть выплата выросла с 20,9 до 23,6 грн.

Вместе с повышением минимальной зарплаты также возрос и гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил определенные условия. Это 30 лет стажа для женщин, 35 лет стажа для мужчин и возраст не менее 65 лет. До 1 января они должны получать не менее 2680 грн, а с 1 января — 2840 грн.

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С 1 января требования к пенсионерам усилились. Теперь для пенсии в 60 лет нужно иметь 31 год стажа, а в 63 — не менее 21 года. Для получения пенсии 65 лет по-прежнему требуется от 15 лет стажа. Усиление требования к стажу предусмотрено еще реформой 2017-го. С этого времени ежегодно на 12 месяцев увеличиваются требования к стажу. В результате украинцы в скором времени смогут вовремя выйти на пенсию только при условии, что у них не менее 35 лет стажа.

До полномасштабной войны, по данным Пенсионного фонда, украинцы уходили на пенсию со средним стажем в 32 года. То есть, в этом году для многих украинцев ситуация не изменится. Их стажа будет достаточно для того, чтобы вовремя выйти на пенсию. Однако уже со следующего года у многих украинцев возникнут серьезные проблемы. Им придется работать до пенсии дольше.

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Постепенно в Украине практически половина всех 60-летних не смогут выйти на пенсию вовремя. Такое решение в 2017-м было принято для того, чтобы отсрочить постановление об общем повышении пенсионного возраста.

Українські Новини По материалам:

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