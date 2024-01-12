В январе на пенсии направили 27 миллиардов гривен — Finance.ua

В январе на пенсии направили 27 миллиардов гривен Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В январе на пенсии направили 27 миллиардов гривен

Пенсионный фонд Украины уже направил на пенсионные выплаты в текущем месяце 27 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

По состоянию на 11 января профинансировано:

на пенсионные выплаты — 27,0 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 6,2 млрд грн, через уполномоченные банки — 20,8 млрд грн;

на выплату жилищных субсидий и льгот — 4270,6 млн грн;

на страховые выплаты — 1553,3 млн грн, в том числе на оплату больничных — 470,5 млн грн.

В январе предоставлено 416,0 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

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Напомним, по предварительным расчетам, в 2024 году пенсии в Украине будут проиндексированы на 13%. Это меньше, чем в прошлом году. Об этом написал народный депутат, глава парламентского комитета налоговой политики Даниил Гетманцев.

«Как известно, законодательство предусматривает такую ​​формулу расчета величины индексации — 50% от инфляции в 2023 году + 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович предположила, что Кабинету Министров придется отказаться от планируемой в марте индексации пенсий в случае отсутствия достаточной международной финансовой помощи Украине. В марте 2023 года Кабмин проиндексировал пенсии на 20%.

Также напомним, правила выхода на пенсию изменились с 1 января: сколько лет нужно отработать.

Правила выхода на пенсию изменились с 1 января. Какое количество страхового стажа необходимо для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году, сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области. В 2024 году для выхода на пенсию необходимо будет иметь не менее 31 года страхового стажа.

Право на назначение пенсии по возрасту по достижении 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа:

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — не менее 31 года.

В случае отсутствия вышеупомянутого страхового стажа право на назначение пенсии по возрасту лица имеют по достижении возраста 63 года при наличии такого страхового стажа:

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — от 21 до 31 лет.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 января 2024 года пенсии более 10 тысяч гривен получали чуть более 10% украинцев. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины). При этом больше половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 2000 гривен — 0,6%, 64 601 человек, средняя пенсия — 1 234,09 гривен,

от 2001 до 3000 гривен — 29,1%, 3 058 670 человек, средняя пенсия — 2 618,7 гривен,

от 3001 до 4000 гривен — 21,3%, 2 234 970 человек, средняя пенсия — 3 546,54 гривен,

от 4001 до 5000 гривен — 14,9%, 1 567 785 человек, средняя пенсия — 4 406,45 гривен,

от 5001 до 10 000 гривен — 23,2%, 2 439 503 человека, средняя пенсия — 6 841,75 гривен,

свыше 10 000 гривен — 10,9%, 1 151 008 человек, средняя пенсия — 14 786,47 гривен.

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