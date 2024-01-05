Пенсионер может потерять 20% и 50% пенсии: как этого избежать — Finance.ua
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Пенсионер может потерять 20% и 50% пенсии: как этого избежать

Личные финансы
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Пенсионер может потерять 20% и 50% пенсии: как этого избежать
Пенсионер может потерять 20% и 50% пенсии: как этого избежать
У Украины есть несколько видов пенсий для разных категорий граждан. В некоторых условиях лица могут потерять 20% и 50% выплаты.
Как объясняют на сайте «На Пенсии», одной из основных причин, почему у пенсионера могут забрать часть денег, является банальная переплата. Она может быть из-за трудоустройства пожилого лица.
Если пенсионер нашел работу и не сообщил об этом в ПФУ, то у него заберут не более 20% от пенсии ежемесячно. Такому лицу предоставляется 10 дней, чтобы оно обратилось в фонд и предоставило копию приказа о принятии на работу, копию трудовой книжки или копию гражданско-правового договора.
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Кроме того, в Пенсионный фонд также нужно сообщить об увольнении с работы. Это можно сделать, подав заявление, а также через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.
Однако 50% пенсии заберут у тех, кто:
  • на содержании членов семьи (алименты);
  • должен заплатить ущерб от хищения имущества предприятий и организаций, где работал пенсионер (если он среди ответственных за убытки);
  • должен возместить ущерб, если пенсионер причинил вред здоровью другому человеку, а также в связи со смертью потерпевшего;
  • получил переплату.

Как не потерять свои пенсионные выплаты

  • внимательно прочитать инструкцию по оформлению трудовой книжки, которая есть на третьей странице этого документа;
  • при принятии на работу в трудовой книжке должна быть сделана соответствующая запись: дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилия (ФИО), печать;
  • если произошли изменения в названии предприятия или организации, где вы работаете, должна быть произведена полная запись с названиями;
  • если в трудовой книжке внесены дополнения к записям, то они должны быть заверены словами «добавленной информации верить», печатью и подписью уполномоченного лица;
  • при смене фамилии должно быть указано название документа, согласно которому происходит смена, указать, кем и когда он выдан.
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