Пенсионер может потерять 20% и 50% пенсии: как этого избежать — Finance.ua

Пенсионер может потерять 20% и 50% пенсии: как этого избежать Сегодня 17:21 — Личные финансы

Пенсионер может потерять 20% и 50% пенсии: как этого избежать

У Украины есть несколько видов пенсий для разных категорий граждан. В некоторых условиях лица могут потерять 20% и 50% выплаты.

Как объясняют на сайте «На Пенсии», одной из основных причин, почему у пенсионера могут забрать часть денег, является банальная переплата. Она может быть из-за трудоустройства пожилого лица.

Если пенсионер нашел работу и не сообщил об этом в ПФУ, то у него заберут не более 20% от пенсии ежемесячно. Такому лицу предоставляется 10 дней, чтобы оно обратилось в фонд и предоставило копию приказа о принятии на работу, копию трудовой книжки или копию гражданско-правового договора.

Кроме того, в Пенсионный фонд также нужно сообщить об увольнении с работы. Это можно сделать, подав заявление, а также через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Однако 50% пенсии заберут у тех, кто:

на содержании членов семьи (алименты);

должен заплатить ущерб от хищения имущества предприятий и организаций, где работал пенсионер (если он среди ответственных за убытки);

должен возместить ущерб, если пенсионер причинил вред здоровью другому человеку, а также в связи со смертью потерпевшего;

получил переплату.

Как не потерять свои пенсионные выплаты

внимательно прочитать инструкцию по оформлению трудовой книжки, которая есть на третьей странице этого документа;

при принятии на работу в трудовой книжке должна быть сделана соответствующая запись: дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилия (ФИО), печать;

если произошли изменения в названии предприятия или организации, где вы работаете, должна быть произведена полная запись с названиями;

если в трудовой книжке внесены дополнения к записям, то они должны быть заверены словами «добавленной информации верить», печатью и подписью уполномоченного лица;

при смене фамилии должно быть указано название документа, согласно которому происходит смена, указать, кем и когда он выдан.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.