Когда лучше обратиться за назначением пенсии, чтобы не потерять выплаты — разъяснение ПФУ — Finance.ua
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Когда лучше обратиться за назначением пенсии, чтобы не потерять выплаты — разъяснение ПФУ

Казна и Политика
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В Пенсионном фонде Украины напомнили, когда необходимо обращаться за назначением пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста.
Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда.
Обратиться за назначением пенсии человек может когда угодно после возникновения права на выплаты, в том числе в период военного положения.
Если лицо обращается за пенсией в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, то пенсия назначается со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста.
Таким образом, если человек подает заявление на назначение пенсии в течение трех месяцев после достижения 60 лет, то пенсионные выплаты будут назначены со следующего дня после дня рождения.
Если же человек подает заявление после трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсию назначают с даты обращения. Таким образом, человек теряет часть благ.
Напомним, украинские пенсионеры и далее будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям по возрасту.
По материалам:
economics.novyny
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