Гетманцев сообщил, как будут проиндексированы пенсии в Украине — Finance.ua

Гетманцев сообщил, как будут проиндексированы пенсии в Украине Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Гетманцев сообщил, как будут проиндексированы пенсии в Украине

По предварительным расчетам, в 2024 году пенсии в Украине будут проиндексированы на 13%. Это меньше, чем в прошлом году.

Об этом у себя в Telegram-канале написал народный депутат, глава парламентского комитета налоговой политики Даниил Гетманцев.

Как известно, законодательство предусматривает такую ​​формулу расчета величины индексации — 50% от инфляции в 2023 году + 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Первая цифра уже обнародована Госстатом: 50% от годовой инфляции 2023 года (12,9%).

«По второй — уже есть две из трех расчетных величин (рост зарплат за периоды 2021/2020 и 2022/2021), а последнюю (2023/2022) окончательно посчитают в середине февраля», — пояснил Гетманцев.

Он добавил, что, учитывая опыт предыдущего года, можно ориентироваться на размер индексации в 13%.

Гетманцев добавил, что в 2023 году уровень индексации был выше — 19,7%, но «инфляцию нам удалось притормозить довольно существенно».

Глава парламентского комитета спрогнозировал повышение пенсий в начале весны 2024 года.

Справка Finance.ua:

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович предположила, что Кабинету Министров придется отказаться от планируемой в марте индексации пенсий в случае отсутствия достаточной международной финансовой помощи Украине.

В марте 2023 года Кабмин проиндексировал пенсии на 20%.

УНІАН По материалам:

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