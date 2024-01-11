Гетманцев сообщил, как будут проиндексированы пенсии в Украине — Finance.ua

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Гетманцев сообщил, как будут проиндексированы пенсии в Украине

Казна и Политика
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Гетманцев сообщил, как будут проиндексированы пенсии в Украине
Гетманцев сообщил, как будут проиндексированы пенсии в Украине
По предварительным расчетам, в 2024 году пенсии в Украине будут проиндексированы на 13%. Это меньше, чем в прошлом году.
Об этом у себя в Telegram-канале написал народный депутат, глава парламентского комитета налоговой политики Даниил Гетманцев.
Как известно, законодательство предусматривает такую ​​формулу расчета величины индексации — 50% от инфляции в 2023 году + 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).
Первая цифра уже обнародована Госстатом: 50% от годовой инфляции 2023 года (12,9%).
«По второй — уже есть две из трех расчетных величин (рост зарплат за периоды 2021/2020 и 2022/2021), а последнюю (2023/2022) окончательно посчитают в середине февраля», — пояснил Гетманцев.
Он добавил, что, учитывая опыт предыдущего года, можно ориентироваться на размер индексации в 13%.
Гетманцев добавил, что в 2023 году уровень индексации был выше — 19,7%, но «инфляцию нам удалось притормозить довольно существенно».
Глава парламентского комитета спрогнозировал повышение пенсий в начале весны 2024 года.

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович предположила, что Кабинету Министров придется отказаться от планируемой в марте индексации пенсий в случае отсутствия достаточной международной финансовой помощи Украине.
  • В марте 2023 года Кабмин проиндексировал пенсии на 20%.
По материалам:
УНІАН
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