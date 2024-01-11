На сколько выросли пенсии в Украине за 2023 год — Finance.ua

На сколько выросли пенсии в Украине за 2023 год Сегодня 08:06 — Личные финансы

На сколько выросли пенсии в Украине за 2023 год

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 января 2024 года. Средний размер пенсии за год вырос на 762,66 грн или на 16,5% до 5 385,25 грн.

Об этом свидетельствуют данные ПФУ

По данным ПФУ, по состоянию на 1 января пенсии в Украине получали 10 516 537 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 171 384 человека.

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В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%.

Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, прошедшей с 1 марта.

Напомним, расходы Пенсионного фонда Украины на выплаты пенсий в 2023 году составили 672 млрд гривен. Это на 17,1% (или на 97,8 млрд гривен) больше, чем в 2022 году.

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За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн. или на 15,8% до 4 622,59 грн. Годовая инфляция составила 26,6%.

За 2021 год пенсия выросла на 484,02 грн или на 13,8% до 3 991,53 грн при инфляции 10,0%.

Справка Finance.ua:

ранее первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко сообщила изданию Financial Times, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не предоставят обещанную финансовую помощь в начале следующего года;

а министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство Украины может упразднить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Западу. Однако на базовую пенсию денег хватит;



премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пенсии и зарплаты учителям и врачам в Украине будут платить своевременно, а в марте состоится их индексация, как это предусмотрено законом.



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