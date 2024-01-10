Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков на начало 2024 года — Finance.ua

Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков на начало 2024 года Сегодня 13:04 — Личные финансы

Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков на начало 2024 года

Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2024 года составила 8,383 млн человек. Остальные 2,134 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 56,1%. В этом госбанке получают деньги 4,701 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (33,9%, пенсии получают 2,840 млн человек).

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В банке иностранных банковских групп Райффайзен Банк пенсии получают 314,4 тысяч человек (3,7%). В других банках получают выплаты 527,7 тысяч человек (6,3%).

Инфографика: ПФУ

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-декабрь 2023 года составила 551,2 млрд гривен, что на 20,6% больше, чем в 2022 году (457,0 млрд гривен).

Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

согласно закону «О государственном бюджете на 2024 год», вступившем в силу с 1 января, минимальная заработная плата повысилась с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. грн. Также в 2024 году вырастет минимальная пенсия — ее увеличат до 2361 гривны. А максимальная пенсия будет составлять 23 610 гривен;

в 2024 году для выхода на пенсию необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

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