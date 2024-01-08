Балльная система начисления пенсий позволит не включать периоды с низкой зарплатой при расчете пенсии — Finance.ua

Балльная система начисления пенсий позволит не включать периоды с низкой зарплатой при расчете пенсии Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Балльная система начисления пенсий позволит не включать периоды с низкой зарплатой при расчете пенсии.

Об этом в телемарафоне сообщила старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

«Балльная система — это просто система учета и подсчета. Будет более прозрачная и понятная система индексации… Еще неизвестно, какая модель бальной системы будет выбрана. Неизвестны конкретные параметры и показатели», — сказала она.

При этом Ткаченко отметила, что касается назначенных пенсий, то в любом случае снижения при переходе на бальную систему не будет.

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«Что же будет с новыми пенсиями, как будут начисляться они?.. Главная опасность у нас — это война, людям трудно планировать свою жизнь и будущее. Кризисы всегда сопровождаются тем, что уменьшается формальная занятость. Сейчас у многих людей зарплата ниже средней. Эти периоды, период пандемии и военного положения, их можно будет, когда человек будет назначать пенсию, эти периоды можно будет исключить из учета среднего заработка», — сказала Лидия Ткаченко.

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает балльную систему при начислении пенсий справедливой.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине планируют ввести балльную систему при начислении пенсий, которая выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно.

Українські Новини По материалам:

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