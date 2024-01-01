Відсьогодні в Україні збільшується «мінімалка» — Finance.ua

Відсьогодні в Україні збільшується «мінімалка» Сьогодні 11:33 — Особисті фінанси

Відсьогодні в Україні збільшується «мінімалка»

Відповідно до закону «Про державний бюджет на 2024 рік», який набув чинності з 1 січня, мінімальна заробітна плата підвищилася з 6,7 тис. до 7,1 тис. грн.

Разом з тим погодинна мінімальна зарплата підвищилася до 42,6 грн.

Також із 1 січня загальний показник прожиткового мінімуму зріс до 2920 грн.

Для дітей до шести років прожитковий мінімум тепер становить 2563 грн, для дітей від шести до вісімнадцяти років — 3196 грн. Для працездатних осіб — 3023 грн, для осіб, які втратили працездатність, — 2361 грн.

Довідка Finance.ua:

мінімальна зарплата в Україні за 2024 рік має підвищуватися у 2 етапи;

1 січня 2024 року — 7100 гривень;

з 1 липня 2024 року — 8000 гривень;

також у 2024 році зросте мінімальна пенсія — її збільшать до 2361 гривні. А максимальна пенсія становитиме 23 610 гривень;



з 2025 року «мінімалку» планують підпищити до показника 8370 гривень.

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