Правительство рассматривает возможность продления срока приема заявлений на выплаты ВПЛ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство рассматривает возможность продления срока приема заявлений на выплаты ВПЛ

Казна и Политика
35
Правительство рассматривает возможность продления срока приема заявлений на выплаты ВПЛ
Правительство рассматривает возможность продления срока приема заявлений на выплаты ВПЛ
В Кабинете Министров обсуждают изменения в постановление об утверждении порядка предоставления помощи на жительство внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук на заседании Координационного штаба по вопросам ВПЛ, передает пресс-служба Минреинтеграции.
Читайте также
«На горячие линии Минреинтеграции обращается много ВПЛ по поводу сроков подачи заявлений на продление выплат. Сейчас нарабатываются соответствующие изменения в правительственное постановление, чтобы все нормально успели это сделать», — отметила вице-премьер.
Отмечается, что из-за большого количества обращений о продлении выплат на проживание ВПЛ с 1 марта 2024 года в некоторых органах социальной защиты населения и ЦПАУ записаться на прием можно не раньше апреля.
Читайте также
«На данный момент обсуждаются изменения в постановление КМУ от 20 марта 2022 года № 332, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ. Рассматривается вариант продлить срок подачи заявлений до 30 апреля», — сообщили в министерстве.
В случае принятия этих изменений внутренне перемещенные лица, которые получали такое пособие и подали заявление на его продление в апреле, смогут получать выплаты, начиная с марта.
Читайте также
Напомним, с 1 марта в Украине изменен общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — отныне для расчета будуб брать совокупный доход всех членов семьи переселенцев.
Выплаты от государства получают 2,6 млн внутренне перемещенных лиц.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.