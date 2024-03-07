Правительство рассматривает возможность продления срока приема заявлений на выплаты ВПЛ — Finance.ua

Правительство рассматривает возможность продления срока приема заявлений на выплаты ВПЛ
В Кабинете Министров обсуждают изменения в постановление об утверждении порядка предоставления помощи на жительство внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук на заседании Координационного штаба по вопросам ВПЛ, передает пресс-служба Минреинтеграции.
«На горячие линии Минреинтеграции обращается много ВПЛ по поводу сроков подачи заявлений на продление выплат. Сейчас нарабатываются соответствующие изменения в правительственное постановление, чтобы все нормально успели это сделать», — отметила вице-премьер.
Отмечается, что из-за большого количества обращений о продлении выплат на проживание ВПЛ с 1 марта 2024 года в некоторых органах социальной защиты населения и ЦПАУ записаться на прием можно не раньше апреля.
«На данный момент обсуждаются изменения в постановление КМУ от 20 марта 2022 года № 332, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ. Рассматривается вариант продлить срок подачи заявлений до 30 апреля», — сообщили в министерстве.
В случае принятия этих изменений внутренне перемещенные лица, которые получали такое пособие и подали заявление на его продление в апреле, смогут получать выплаты, начиная с марта.
Напомним, с 1 марта в Украине изменен общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — отныне для расчета будуб брать совокупный доход всех членов семьи переселенцев.
Выплаты от государства получают 2,6 млн внутренне перемещенных лиц.
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