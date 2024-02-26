Можно ли получать помощь на проживание ВПЛ, если жилье разрушено — Finance.ua
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Можно ли получать помощь на проживание ВПЛ, если жилье разрушено

Личные финансы
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Можно ли получать помощь на проживание ВПЛ, если жилье разрушено
Можно ли получать помощь на проживание ВПЛ, если жилье разрушено
Специалисты Юридического советника ВПЛ рассказали, можно ли получать помощь на проживание ВПЛ, если их жилье разрушено в результате российской агрессии.
Согласно законодательству, помощь назначается внутренне перемещенным лицам, у которых жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени непригодного для проживания) и информация о котором внесена в Государственный реестр, или по которому подано документальное подтверждение органом местного самоуправления, а в случае его отсутствия — областной государственной/военной администрацией факта повреждения/уничтожения жилого помещения в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф.
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Что это означает? Это означает, что если ваш дом разрушен или поврежден до степени непригодности к проживанию, для получения выплат ВПЛ Вам необходимо:
  • Внести информацию о разрушении в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины ИЛИ получить документальное подтверждение о его уничтожении от органа местной власти или ОВА.
  • Оформить справку ВПЛ. Согласно абз. 15 п. 2 постановления Кабмина № 509 от 1 октября 2014 г. (с изменениями), на получение справки имеют право лица, жилые помещения которых уничтожены или повреждены (до степени непригодного для проживания) в результате вооруженной агрессии рф, что подтверждается соответствующим актом обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры).
  • Подать документы на получение помощи на проживание ВПЛ.
Шаги 2 и 3 можно совершить одновременно.
Важно! Право на помощь на проживание имеют также лица, ранее получавшие помощь, но отказавшиеся от нее в связи с возвращением в покинутое место жительства, жилье которых было разрушено после такого возвращения. В то же время при назначении помощи принимаются во внимание имущественные критерии (например, наличие депозитов, покупка авто и т. д.). В случае восстановления жилья или обеспечения жильем для постоянного или временного проживания выплата пособия прекращается со следующего месяца после получения документального/официального подтверждения этого факта.

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Однако такое требование не распространяется на детей-сирот, детей лишенных родительской опеки и лиц из их числа в возрасте до 23 л., прибывших с временно оккупированной россии территории Украины. Этим категориям лиц выплаты будут продлены даже в случае обеспечения жильем или в случае его восстановления.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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