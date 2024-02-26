Можно ли получать помощь на проживание ВПЛ, если жилье разрушено — Finance.ua

Можно ли получать помощь на проживание ВПЛ, если жилье разрушено Сегодня 13:31 — Личные финансы

Можно ли получать помощь на проживание ВПЛ, если жилье разрушено

Специалисты Юридического советника ВПЛ рассказали , можно ли получать помощь на проживание ВПЛ, если их жилье разрушено в результате российской агрессии.

Согласно законодательству, помощь назначается внутренне перемещенным лицам, у которых жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени непригодного для проживания) и информация о котором внесена в Государственный реестр, или по которому подано документальное подтверждение органом местного самоуправления, а в случае его отсутствия — областной государственной/военной администрацией факта повреждения/уничтожения жилого помещения в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф.

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Что это означает? Это означает, что если ваш дом разрушен или поврежден до степени непригодности к проживанию, для получения выплат ВПЛ Вам необходимо:

Внести информацию о разрушении в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины ИЛИ получить документальное подтверждение о его уничтожении от органа местной власти или ОВА.

Оформить справку ВПЛ. Согласно абз. 15 п. 2 постановления Кабмина № 509 от 1 октября 2014 г. (с изменениями), на получение справки имеют право лица, жилые помещения которых уничтожены или повреждены (до степени непригодного для проживания) в результате вооруженной агрессии рф, что подтверждается соответствующим актом обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры).

Подать документы на получение помощи на проживание ВПЛ.

Шаги 2 и 3 можно совершить одновременно.

Важно! Право на помощь на проживание имеют также лица, ранее получавшие помощь, но отказавшиеся от нее в связи с возвращением в покинутое место жительства, жилье которых было разрушено после такого возвращения. В то же время при назначении помощи принимаются во внимание имущественные критерии (например, наличие депозитов, покупка авто и т. д. ). В случае восстановления жилья или обеспечения жильем для постоянного или временного проживания выплата пособия прекращается со следующего месяца после получения документального/официального подтверждения этого факта.

Однако такое требование не распространяется на детей-сирот, детей лишенных родительской опеки и лиц из их числа в возрасте до 23 л., прибывших с временно оккупированной россии территории Украины. Этим категориям лиц выплаты будут продлены даже в случае обеспечения жильем или в случае его восстановления.

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