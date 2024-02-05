Программа «єВідновлення»: 500 семей уже получили новое жилье вместо разрушенного — Finance.ua

Программа «єВідновлення»: 500 семей уже получили новое жилье вместо разрушенного
Уже 500 украинских семей использовали жилищный сертификат в рамках программы «єВідновлення». Они получили новое жилье вместо разрушенного войной.
Об этом сообщили в пресс-службе «Дії».
В целом украинцы реализовали жилищные сертификаты на среднюю сумму — 2,2 млн грн. Большинство из них покупали квартиры, а остальные — дома.
Новое жилье семьи купили в Киеве и области, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях.
Украинцы подали в общей сложности более 9 тысяч заявлений на получение компенсации за разрушенное имущество. А более 2,5 тысячи уже имеют сформированные жилищные сертификаты на сумму более 4,5 млрд грн.
В Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры напомнили, что услуга получения жилищных сертификатов началась в августе 2023 года. Сертификат действует в течение 5 лет. За него можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость.
Справка Finаnce.ua:
- в январе 2024 года появилась возможность подать заявление на получение компенсации для восстановления на собственном земельном участке;
- по программе «єВідновлення» владельцы поврежденного российскими обстрелами жилья потратили на ремонты уже более 1 млрд грн, а средняя сумма одного использованного сертификата составляет 1,3 млн грн.
Все, что нужно знать о программе компенсаций и жилищных сертификатах, мы собрали в статье по ссылке ниже:
Программа компенсаций за полностью уничтоженное жилье уже с ноября
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