Условия предоставления компенсации по программе «єВідновлення» могут изменить — Finance.ua

Условия предоставления компенсации по программе «єВідновлення» могут изменить Сегодня 10:02 — Личные финансы

Условия предоставления компенсации по программе «єВідновлення» могут изменить

Программу «єВідновлення», которая предусматривает компенсации от государства за разрушенное и поврежденное в результате войны жилье, в 2024 году ждут трансформации. В настоящее время инициаторы программы рассматривают возможности изменений в сроках подачи заявлений, запрета получить компенсацию за поврежденное/разрушенное жилье, которое приобрели чисто ради денег от государства, и присвоение разных статусов населенным пунктам в зависимости от степени их разрушений.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Зачем изменения?

Она отметила, что механизмы работы программы и ее эффективность внимательно отслеживают и определяют моменты, в которых «єВідновлення» нужно улучшать. В частности, в Украине были проведены масштабные публичные консультации с участием участников программы и ее исполнителей. В ходе этих встреч выяснили ряд моментов, требующих усовершенствования.

В качестве примера глава профильного комитета привела случаи, когда заявления продолжают подавать и через 3 и более месяцев после разрушения, потому что нет четко прописанных на законодательном уровне сроков подачи.

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«Для нас важно, чтобы механизм государственной компенсации был максимально прозрачным, эффективным и справедливым. К сожалению, мы видели отдельные случаи, когда некоторые граждане пытаются использовать программу „єВідновлення“ ради собственной наживы, поэтому важно запретить возможность подавать заявления и получать компенсацию тем, кто на момент повреждения жилья не были его владельцами, а приобрели постфактум именно ради компенсации», — отметила народная депутат.

Среди других возможных пунктов улучшения, выявленных в ходе публичных консультаций, Елена Шуляк назвала:

необходимость определить пределы жилья, повреждения которого позволяют претендовать на компенсацию. В частности, определить статус земельного участка под частным домом, от права собственности на который граждане отказались, получив сертификат;

введение алгоритма оценки состояния жилья, если повреждения получила не квартира, а многоквартирный дом при условии, если его состояние будет влиять на возможность проживания в квартире;

отмена для получателя компенсации за уничтоженное жилье необходимости уплачивать пенсионный сбор при покупке недвижимости в обмен на жилищный сертификат «єВідновлення».

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Кроме этого, отдельным пунктом изменений, необходимость введения которых неоднократно звучала от граждан, является возможность получения компенсации за поврежденное или разрушенное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях. Более того, в этом направлении уже начали работать — реализовали пилотный проект «єВідновлення» во временно оккупированном Мелитополе, где жители поврежденных и разрушенных жилищ могли подавать заявления на компенсацию.

Справка Finance.ua:

Напомним, с декабря 2023 года для украинцев, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, появилась возможность получить помощь для проведения не только срочного ремонта, когда сумма компенсации до 200 тыс. грн, но и капитального ремонта своих домов. Сумма компенсации в этом случае может достигать 500 тыс. гривен;

кроме этого, с 1 января подавать заявления на компенсацию «єВідновлення» могут те украинцы, которые осуществили ремонт своего поврежденного жилья за свой счет.

Подробно о том, как работает программа, Finance.ua описывал в статье по ссылке ниже:

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