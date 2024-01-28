«єВідновлення»: украинцы смогут отстроить дом на собственном участке — Finance.ua

«єВідновлення»: украинцы смогут отстроить дом на собственном участке
В Украине запустили новый этап программы «єВідновлення». Теперь владельцы земельных участков могут построить новый дом на своем участке.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Дія».
Алгоритм подачи заявления:
- обновите Дію;
- откройте приложение и выберите «єВідновлення»;
- перейдите в «Заявления о выплате»;
- выберите тип компенсации — «Денежная выплата».
Ожидайте 30 дней, пока комиссия органа местного самоуправления учтет характеристики разрушенного дома и определит сумму компенсации. Выплаты будут начислены позже.
Затем необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект и предоставить уведомление о начале строительных работ. Только после этого можно будет подать заявление о непосредственном зачислении денег на карту.
Вырученные средства можно потратить только на строительные материалы или услуги в компаниях-участниках программы.
Компенсация поступит двумя траншами по 50%. Между ними следует подать промежуточный отчет.
Если вы не единственный владелец уничтоженного дома, то подавайте одно совместное заявление или несколько отдельных. Каждый совладелец получит индивидуальную компенсацию в соответствии со своей долей.
Напомним, с 1 января 2024 года получить компенсацию могут граждане, которые за свой счет отремонтировали свое поврежденное жилье.
Кабинет министров принял изменения в процедуру компенсации за поврежденное и уничтоженное войной жилье.
В частности, устанавливается ограничение площади уничтоженного жилья, на которое выделяется компенсация, а именно:
- не более 150 кв. м для квартиры,
- не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.
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