«єВідновлення»: украинцы смогут отстроить дом на собственном участке — Finance.ua

«єВідновлення»: украинцы смогут отстроить дом на собственном участке Сегодня 11:05 — Недвижимость

«єВідновлення»: украинцы смогут отстроить дом на собственном участке

В Украине запустили новый этап программы «єВідновлення». Теперь владельцы земельных участков могут построить новый дом на своем участке.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Дія».

Алгоритм подачи заявления:

обновите Дію; откройте приложение и выберите «єВідновлення»; перейдите в «Заявления о выплате»; выберите тип компенсации — «Денежная выплата».

Ожидайте 30 дней, пока комиссия органа местного самоуправления учтет характеристики разрушенного дома и определит сумму компенсации. Выплаты будут начислены позже.

Читайте также Как получить компенсацию или реализовать жилищный сертификат єВідновлення — алгоритм

Затем необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект и предоставить уведомление о начале строительных работ. Только после этого можно будет подать заявление о непосредственном зачислении денег на карту.

Вырученные средства можно потратить только на строительные материалы или услуги в компаниях-участниках программы.

Компенсация поступит двумя траншами по 50%. Между ними следует подать промежуточный отчет.

Читайте также єВідновлення: в следующем году готовят три направления расширения программы

Если вы не единственный владелец уничтоженного дома, то подавайте одно совместное заявление или несколько отдельных. Каждый совладелец получит индивидуальную компенсацию в соответствии со своей долей.

Напомним, с 1 января 2024 года получить компенсацию могут граждане, которые за свой счет отремонтировали свое поврежденное жилье.

Читайте также єВідновлення: украинцы могут подать заявление на компенсацию через ЦПАУ и нотариуса

Кабинет министров принял изменения в процедуру компенсации за поврежденное и уничтоженное войной жилье.

В частности, устанавливается ограничение площади уничтоженного жилья, на которое выделяется компенсация, а именно:

не более 150 кв. м для квартиры,

не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.