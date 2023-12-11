єВідновлення: украинцы могут подать заявление на компенсацию через ЦПАУ и нотариуса — Finance.ua

єВідновлення: украинцы могут подать заявление на компенсацию через ЦПАУ и нотариуса Сегодня 16:03 — Личные финансы

єВідновлення: украинцы могут подать заявление на компенсацию через ЦПАУ и нотариуса

Отныне подать заявление о получении выплат за поврежденное жилье можно на портале Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса. Раньше сделать это можно было только через приложение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Благодаря обновлению получить выплаты на ремонт поврежденных домов смогут граждане, которые ранее не могли воспользоваться услугой. Например, люди с инвалидностью или несовершеннолетние, которые не могут самостоятельно подать заявление. В ЦПАУ или через нотариуса сделать это можно от имени уполномоченного представителя», — сказано в сообщении.

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Подать заявление о получении помощи можно через любой ЦПАУ на подконтрольной территории Украины. А не только тот, который расположен в громаде, где находится поврежденное жилье.

Для подачи заявления через ЦПАУ или нотариуса право собственности на жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав.

Кроме того, теперь граждане смогут подать заявление о получении компенсации по программе есть єВідновлення через портал Дія. Это можно сделать в разделе Земля, строительство, недвижимость.

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Программа есть єВідновлення стартовала 10 мая 2023 года. За это время заявления на государственную помощь подали более 62 тыс. граждан, а 26,5 тыс. получили выплаты для проведения ремонта.

Средства для капитального ремонта

С 8 декабря начался новый этап программы єВідновлення. Украинцы могут получить увеличенное пособие для капитального ремонта жилья.

На первом этапе программы выплаты получали украинцы, жилье которых требовало небольшого ремонта. Максимальная сумма пособия составляла 200 тысяч гривен. Средняя сумма компенсации составляет 77 тысяч гривен.

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Теперь средства будут получать граждане, чье жилье пострадало более существенно и требует капитального ремонта. Максимальная сумма компенсации на этом этапе:

350 тысяч гривен для восстановления квартиры;

500 тысяч гривен для восстановления частного дома.

Эти средства будут зачислять двумя траншами. Сначала владельцы поврежденного жилья получат 70% компенсации. На эти средства смогут проделать основные ремонтные работы, необходимые для восстановления жилья. После этого следует подать сообщение о завершении промежуточных ремонтных работ. Его проверит комиссия местного совета и внесет сведения в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. После этого поступит второй транш на 30%, который можно израсходовать для завершения ремонта.

Напомним, с 28 ноября услугу предоставления компенсации за уничтоженное жилье расширили на находящуюся в сособственности недвижимость, то есть каждый совладелец такого жилья теперь может подать соответствующее заявление отдельно. В этом случае предусмотрен отдельный жилищный сертификат. Их может быть столько, сколько совладельцев в квартире или частном доме.

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