В ЕС заинтересовались программой «єВідновлення»: украинский опыт хотят перенять — Finance.ua

В ЕС заинтересовались программой «єВідновлення»: украинский опыт хотят перенять Сегодня 15:48

В ЕС заинтересовались программой «єВідновлення»: украинский опыт хотят перенять

Европейские страны заинтересовались использованием опыта реализации украинской государственной системы компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Восстановление для разработки своих программ компенсации в случае стихийных бедствий. В последнее десятилетие из-за них — в частности, сильные наводнения, в европейских странах пострадало очень много жилой и критической инфраструктуры, поэтому представители местных властей рассматривают разнообразные кейсы, которые можно было бы адаптировать в кризисных ситуациях. В частности, и кейс «єВідновлення».

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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По ее словам, украинскую цифровизацию восстановления, порождающую добропорядочную, прозрачную и антикоррупционную политику, в ЕС считают образцовой — недавно это отметили представители Комитета Европейского Парламента по региональному развитию (REGI).

«В частности, наши Европейские коллеги выразили желание перенять нашу систему компенсации, в основе которой лежит Реестр разрушенного и уничтоженного имущества, чтобы пользоваться такой для компенсации жилья для людей в мире, дома которых пострадали от стихийных бедствий. Это действительно знаковая диджитал-история, потому что позволяет помочь десяткам тысяч людей без каких-либо коррупционных рисков», — подчеркнула Елена Шуляк.

Как работает программа в Украине

Она объяснила: сегодня успешно запущены и реализуются сразу несколько направлений программы. Первый касается компенсаций за поврежденное жилье, если сумма его ремонта не превышает 200 тыс. грн. На этом этапе уже согласована компенсация 25 862 заявителям на общую сумму почти в 2,5 млрд гривен. Кроме того, с 1 августа стартовал этап компенсаций за разрушительное жилье.

По состоянию на сегодняшний день компенсация согласована уже 556 заявителям, которые обменяют полученный жилищный сертификат «єВідновлення» на новое жилье.

Также с 1 января 2024 года украинцам начнут компенсировать ремонты, сделанные за свой счет. Следующими этапами программы «єВідновлення» станут компенсации в случаях, когда сумма повреждений жилья превышает 200 тыс. грн, и компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье для жителей оккупированных территорий.

Более того, отметила Шуляк, сейчас активно обсуждается возможность введения компенсаций за жилье, которое пострадало от вооруженной агрессии россии в период с 2014 по 2022 год.

«Программа работает — в этом убедились и украинцы, которые с каждым днем ​​подают все больше заявлений на компенсацию, и наши европейские соседи. Так что нет ничего удивительного в желании перенять эффективный опыт. Мы как будущие члены ЕС также постоянно перенимаем лучшие европейские практики. В частности, скоро в Украине начнет действовать 305 европейский регламент, который позволит украинским производителям создавать материалы согласно стандартам, нормам и характеристикам ЕС. Это позволит вывести рынок строительных материалов на качественно новый уровень и обезопасить покупателей от фальсификата», — отметила Шуляк.

Справка Finance.ua:

программа компенсаций «єВідновлення» стартовала 10 мая 2023 года;

Согласно ее условиям, каждый гражданин, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, может подать заявление на получение государственной помощи на текущий ремонт жилья. Сделать это можно с помощью портала «Дія» или обратившись в Центры предоставления административных услуг, органов социальной защиты и нотариусов.

Подробно о том, как получить помощь и какие суммы можно возместить, мы описали в статье по ссылке ниже.

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