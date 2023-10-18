В Украине запускают третий этап «єВідновлення» — Finance.ua
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В Украине запускают третий этап «єВідновлення»

Личные финансы
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В Украине запускают третий этап «єВідновлення»
В Украине запускают третий этап «єВідновлення»
На жилищные компенсации украинцам, жилье которых пострадало от обстрелов, направлено 4,4 млрд грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
По его словам, правительство выделило в целом из Фонда восстановления 62 млрд грн. Из них 11,3 млрд грн — на восстановительные проекты в соцсфере и ЖКХ. 3,5 млрд грн — на строительство и восстановление инфраструктуры, жилья и общественных сооружений. Еще почти 19 млрд грн — на выполнение работ на объектах энергетики.
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«В программе єВідновлення предусмотрено три компонента. Из них два — на стадии активной реализации. На возмещение поврежденного имущества подано более 50 тыс. заявок. Больше всего в Харьковской, Киевской и Николаевской областях. Там, где была вражеская оккупация или интенсивные обстрелы. В виде компенсации люди уже получили 1,5 млрд грн», — отметил Шмыгаль.
Также 4,3 тысячи заявок уже поступило касательно разрушенного жилья. По словам премьер-министра, в Дії продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые пострадавшие смогут приобрести новое жилье. С ноября эти сертификаты можно будет использовать.
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«Третий компонент єВідновлення — это возмещение тем, кто сделал ремонты за свой счет. Верховная Рада приняла закон. Ожидаем, что выплаты начнутся с начала 2024 года», — сказал глава правительства.
Шмыгаль добавил, что в рамках программы єОселя льготные ипотечные кредиты получили почти 4 тыс. украинских семей на сумму 5,7 млрд грн. В основном это военные, педагоги и медики.

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Finance.ua
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