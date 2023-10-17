Украинцы получили 1,5 млрд грн на ремонт по єВідновленню — Finance.ua

Украинцы получили 1,5 млрд грн на ремонт по єВідновленню Сегодня 08:36 — Личные финансы

Украинцы получили 1,5 млрд грн на ремонт по єВідновленню

С начала полномасштабного вторжения украинцы сообщили через Дію о 535 тысячах случаев поврежденного или разрушенного войной имущества.

Эта информация хранится в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, которое стало фундаментом для цифровизации восстановления Украины.

С мая 2023 года заработала программа єВідновлення, по которой украинцы могут получить средства на ремонт жилья или компенсацию за разрушенное во время боевых действий имущество.

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«В общей сложности уже 50 тысяч украинцев подали заявления о получении средств на ремонт жилья. 19,3 тысяч из них получили выплаты на сумму 1,5 млрд грн. Также есть 4,2 тысячи заявлений о получении компенсации за разрушенное имущество», — заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, єВідновлення — одна из самых сложных услуг.

«Человек подает заявление в Дії, параллельно происходит проверка данных по многим реестрам. Далее информация обрабатывается, хранится, логинится с электронной подписью. Это целая цифровая экосистема — от Реестра поврежденного и разрушенного имущества до возможности подать заявление через Дію», — говорит Федоров.

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