Украинцы получили 1,5 млрд грн на ремонт по єВідновленню — Finance.ua
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Украинцы получили 1,5 млрд грн на ремонт по єВідновленню

Личные финансы
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Украинцы получили 1,5 млрд грн на ремонт по єВідновленню
Украинцы получили 1,5 млрд грн на ремонт по єВідновленню
С начала полномасштабного вторжения украинцы сообщили через Дію о 535 тысячах случаев поврежденного или разрушенного войной имущества.
Эта информация хранится в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, которое стало фундаментом для цифровизации восстановления Украины.
С мая 2023 года заработала программа єВідновлення, по которой украинцы могут получить средства на ремонт жилья или компенсацию за разрушенное во время боевых действий имущество.
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«В общей сложности уже 50 тысяч украинцев подали заявления о получении средств на ремонт жилья. 19,3 тысяч из них получили выплаты на сумму 1,5 млрд грн. Также есть 4,2 тысячи заявлений о получении компенсации за разрушенное имущество», — заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинцы получили 1,5 млрд грн на ремонт по єВідновленню
По его словам, єВідновлення — одна из самых сложных услуг.
«Человек подает заявление в Дії, параллельно происходит проверка данных по многим реестрам. Далее информация обрабатывается, хранится, логинится с электронной подписью. Это целая цифровая экосистема — от Реестра поврежденного и разрушенного имущества до возможности подать заявление через Дію», — говорит Федоров.
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По материалам:
Finance.ua
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