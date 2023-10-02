Компенсации за поврежденное войной имущество: количество согласованных заявок выросло на треть — Finance.ua

Компенсации за поврежденное войной имущество: количество согласованных заявок выросло на треть Сегодня 15:32 — Личные финансы

Компенсации за поврежденное войной имущество: количество согласованных заявок выросло на треть

За последние три недели в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесли (РПУМ) 15 тыс. объектов. Если по состоянию на 10 сентября в РПУМ было 197 тыс. объектов, то 27 сентября их уже 213 тыс., то есть на 8% больше. Лидерами по количеству внесенных объектов по-прежнему остаются Харьковская (26 тыс.), Киевская (20 тыс.) и Донецкая области (20 тыс.). Меньше всего заявок подают в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой области.

Об этом сообщила председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк

По ее словам, растет и количество заявок, поданных на получение компенсации. Так, если по состоянию на 10 сентября украинцы подали 42 тыс. заявок, то на 27 сентября — 46 тыс. То есть за последние три недели количество заявок увеличилось почти на 10%. Впрочем, существенно ускорились темпы обработки заявок комиссиями — на 27 сентября отработана уже половина поданных заявок — 23 тыс.

«Очень значительно — на 30%, увеличилось почти за три недели и количество заявок, по которым уже согласована компенсация. По состоянию на 10 сентября их было 13 тыс., на 27 сентября — уже 17 тыс. На 23% выросла и общая сумма, на которую уже согласовали компенсации. Если по состоянию на 10 сентября она составила 1,148 млрд грн, то на 27 сентября — 1,417 млрд», — сообщила Шуляк.

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Кроме этого, за период с 10 по 27 сентября на 27% увеличилось количество поданных на компенсацию заявок по уничтоженному недвижимому имуществу. Если по состоянию на 10 сентября подали 2900 заявок на компенсацию, то на 27 сентября — 3685. Итого с начала этапа «єВідновлення» по компенсациям за уничтоженное имущество сформировано 82 жилищных сертификата, отметила глава партии «Слуга Народа». Средняя сумма сертификата, который можно либо обменять на новую квартиру, либо получить деньги на строительство нового частного дома, составляет 1444 тыс. грн.

«Впрочем, за этот же период очень существенно увеличилось количество заявок, по которым было отказано в получении компенсации. Если по состоянию на 10 сентября их было всего 12, то на 27 сентября — 138», — подытожила народный депутат.

Напомним, по состоянию на начало сентября 2023 года государство уже выплатило первый миллиард гривен заявителям программы компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. Речь идет о компенсациях на ремонт квартир и домов, сумма восстановления которых не превышает 200 тысяч гривен.

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