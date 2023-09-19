Плюс 12 новых категорий. Правительство увеличило перечень бизнесов, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення» — Finance.ua
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Плюс 12 новых категорий. Правительство увеличило перечень бизнесов, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення»

Недвижимость
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Плюс 12 новых категорий. Правительство увеличило перечень бизнесов, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення»
Плюс 12 новых категорий. Правительство увеличило перечень бизнесов, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення»
Правительство расширило список компаний, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення».
Как отмечают в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, ранее участниками программы «єВідновлення» могли стать компании только по трем категориям.
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«Теперь владельцы поврежденного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами еще большего количества компаний, а бизнесы — привлечь больше новых клиентов. Напомним, что в рамках „єВідновлення“, украинцы могут покупать строительные материалы или заказывать услуги ремонта только у зарегистрированных в программе компаний», — сказано в сообщении.
Обновленный расширенный список:
  • генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;
  • подрядчики по электричеству;
  • изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;
  • подрядчики плотничных работ;
  • кровельные работы, наружная обшивка стен, обработка листового металла;
  • подрядчики бетонных работ;
  • электрические части и оборудование;
  • оборудование для водопровода и отопительной системы;
  • лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;
  • товары для дома;
  • напольное покрытие;
  • архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.
Подать заявление на участие бизнеса в программе «єВідновлення» можно на портале «Дія»:
  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале;
  • Присоединяйтесь к услуге «єВідновлення» как бизнес;
  • Проверьте сведения о вас, указанные в профиле в кабинете на портале diia.gov.ua;
  • Выберите банк, внесите информацию о своем Merchant ID, которую необходимо получить в контакт-центре своего банка, и подтвердите, что МСС-код деятельности вашего бизнеса отвечает условиям участия в программе;
  • Выберите тип точки продаж и внесите информацию о ней;
  • Проверьте заявление и подпишите его с помощью электронной подписи юридического лица или физического лица-предпринимателя.

«Відновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Finance.ua
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