Плюс 12 новых категорий. Правительство увеличило перечень бизнесов, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення» — Finance.ua

Плюс 12 новых категорий. Правительство увеличило перечень бизнесов, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення»
Правительство расширило список компаний, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення».
Как отмечают в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, ранее участниками программы «єВідновлення» могли стать компании только по трем категориям.
Читайте также
«Теперь владельцы поврежденного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами еще большего количества компаний, а бизнесы — привлечь больше новых клиентов. Напомним, что в рамках „єВідновлення“, украинцы могут покупать строительные материалы или заказывать услуги ремонта только у зарегистрированных в программе компаний», — сказано в сообщении.
Обновленный расширенный список:
- генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;
- подрядчики по электричеству;
- изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;
- подрядчики плотничных работ;
- кровельные работы, наружная обшивка стен, обработка листового металла;
- подрядчики бетонных работ;
- электрические части и оборудование;
- оборудование для водопровода и отопительной системы;
- лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;
- товары для дома;
- напольное покрытие;
- архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.
Подать заявление на участие бизнеса в программе «єВідновлення» можно на портале «Дія»:
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале;
- Присоединяйтесь к услуге «єВідновлення» как бизнес;
- Проверьте сведения о вас, указанные в профиле в кабинете на портале diia.gov.ua;
- Выберите банк, внесите информацию о своем Merchant ID, которую необходимо получить в контакт-центре своего банка, и подтвердите, что МСС-код деятельности вашего бизнеса отвечает условиям участия в программе;
- Выберите тип точки продаж и внесите информацию о ней;
- Проверьте заявление и подпишите его с помощью электронной подписи юридического лица или физического лица-предпринимателя.
«Відновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐
Поделиться новостью