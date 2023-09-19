Плюс 12 новых категорий. Правительство увеличило перечень бизнесов, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення» — Finance.ua

Плюс 12 новых категорий. Правительство увеличило перечень бизнесов, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення» Сегодня 17:40 — Недвижимость

Плюс 12 новых категорий. Правительство увеличило перечень бизнесов, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення»

Правительство расширило список компаний, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення».

Как отмечают в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, ранее участниками программы «єВідновлення» могли стать компании только по трем категориям.

«Теперь владельцы поврежденного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами еще большего количества компаний, а бизнесы — привлечь больше новых клиентов. Напомним, что в рамках „єВідновлення“, украинцы могут покупать строительные материалы или заказывать услуги ремонта только у зарегистрированных в программе компаний», — сказано в сообщении.

Обновленный расширенный список:

генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;

подрядчики по электричеству;

изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;

подрядчики плотничных работ;

кровельные работы, наружная обшивка стен, обработка листового металла;

подрядчики бетонных работ;

электрические части и оборудование;

оборудование для водопровода и отопительной системы;

лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;

товары для дома;

напольное покрытие;

архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

Подать заявление на участие бизнеса в программе «єВідновлення» можно на портале «Дія»:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале;

Присоединяйтесь к услуге «єВідновлення» как бизнес;

Проверьте сведения о вас, указанные в профиле в кабинете на портале diia.gov.ua;

Выберите банк, внесите информацию о своем Merchant ID, которую необходимо получить в контакт-центре своего банка, и подтвердите, что МСС-код деятельности вашего бизнеса отвечает условиям участия в программе;

Выберите тип точки продаж и внесите информацию о ней;

Проверьте заявление и подпишите его с помощью электронной подписи юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.