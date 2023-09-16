Компенсации по программе «єВідновлення»: в правительстве разъяснили, на что можно потратить средства — Finance.ua

Компенсации по программе «єВідновлення»: в правительстве разъяснили, на что можно потратить средства Сегодня 10:05 — Личные финансы

Компенсации по программе «єВідновлення»: в правительстве разъяснили, на что можно потратить средства

Средства, выделяемые украинцам в качестве компенсации за разрушенное или поврежденное в результате вооруженной агрессии россии жилье, могут быть использованы только на ремонт жилья, строительство нового дома или приобретение дома или квартиры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры в комментарии «Апострофу».

Пособие на восстановление поврежденного и разрушенного имущества украинцев выдается через электронную публичную услугу «єВідновлення».

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В сообщении министерства говорится, что компенсации имеют целевое назначение. Что касается поврежденного имущества, то деньги предоставляются для приобретения строительной продукции для выполнения текущего или капитального ремонта самостоятельно получателем компенсации или путем заказа выполнения соответствующих услуг и работ.

Относительно разрушенного имущества, то в настоящее время комиссии органов местного самоуправления заканчивают подготовку к работе непосредственно на разрушенных объектах.

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Порядком предусмотрены два способа предоставления компенсации, предназначенные для финансирования:

строительство дома усадебного типа, садового или дачного дома путем перечисления на специальный счет получателя денежных средств, с которого средства могут быть реализованы только на приобретение строительных материалов и строительных работ, связанных с восстановлением уничтоженного объекта;

приобретение квартиры, другого жилого помещения, дома усадебного типа, садового или дачного дома (в том числе финансирование приобретения такого помещения/дома, которое будет построено в будущем, или инвестирование/финансирование его строительства) с использованием жилищного сертификата.

Данная программа не предусматривает компенсацию стоимости утраченного или поврежденного движимого имущества.

Также важно знать, что в рамках программы получить компенсацию могут только физические лица — граждане Украины, то есть о предприятиях и других физических лицах речь не идет.

Апостроф По материалам:

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