По программе єВідновлення украинцы получили уже 1 миллиард гривен — Finance.ua

По программе єВідновлення украинцы получили уже 1 миллиард гривен Сегодня 08:30 — Казна и Политика

По программе єВідновлення украинцы получили уже 1 миллиард гривен

По программе помощи от государства єВідновлення украинцам выплачено 1 млрд грн для ремонтов квартир и домов, поврежденных из-за российских обстрелов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Фейсбуке.

«Выплачен первый миллиард гривен по программе єВідновлення», — заявил вице-премьер.

Читайте также «єВідновлення». Выплаты можно получить через еще три банка

По его словам, процесс — от подачи информационного сообщения до безналичного расчета — максимально цифровизирован, алгоритм работы комиссий органов местного самоуправления урегулирован правительственным постановлением и ограничен чек-листом с прописанной стоимостью работ и стройматериалов.

В случае проблемных вопросов заявитель всегда может обратиться в Правительственный контактный центр 1545, напомнил чиновник.

«На данный момент получили выплаты 12 146 человек, подавших заявки. В общей сложности таких более 41 тыс. Традиционно обращаюсь к местным властям — в ваших силах ускорить работу комиссий», — отмечает Кубраков.

По его информации, 35% принявших участие в программе єВідновлення — это люди, которым за 60. Старейшие получатели помощи — три женщины, которым исполнилось 97 лет. Они проживают в Киевской и Николаевской областях.

Вице-премьер подчеркнул, что больше всего заявлений поступило с тех территорий, которые находились под оккупацией или расположены вблизи границы с россией.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.