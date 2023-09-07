По программе єВідновлення украинцы получили уже 1 миллиард гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

По программе єВідновлення украинцы получили уже 1 миллиард гривен

Казна и Политика
19
По программе єВідновлення украинцы получили уже 1 миллиард гривен
По программе єВідновлення украинцы получили уже 1 миллиард гривен
По программе помощи от государства єВідновлення украинцам выплачено 1 млрд грн для ремонтов квартир и домов, поврежденных из-за российских обстрелов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Фейсбуке.
«Выплачен первый миллиард гривен по программе єВідновлення», — заявил вице-премьер.
Читайте также
По его словам, процесс — от подачи информационного сообщения до безналичного расчета — максимально цифровизирован, алгоритм работы комиссий органов местного самоуправления урегулирован правительственным постановлением и ограничен чек-листом с прописанной стоимостью работ и стройматериалов.
В случае проблемных вопросов заявитель всегда может обратиться в Правительственный контактный центр 1545, напомнил чиновник.
Читайте также
«На данный момент получили выплаты 12 146 человек, подавших заявки. В общей сложности таких более 41 тыс. Традиционно обращаюсь к местным властям — в ваших силах ускорить работу комиссий», — отмечает Кубраков.
По его информации, 35% принявших участие в программе єВідновлення — это люди, которым за 60. Старейшие получатели помощи — три женщины, которым исполнилось 97 лет. Они проживают в Киевской и Николаевской областях.
Место для вашей рекламы
Вице-премьер подчеркнул, что больше всего заявлений поступило с тех территорий, которые находились под оккупацией или расположены вблизи границы с россией.

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.