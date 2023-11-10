«єВідновлення»: сколько компенсаций за уничтоженное жилье уже выделили украинцам — Finance.ua

«єВідновлення»: сколько компенсаций за уничтоженное жилье уже выделили украинцам Сегодня 16:13 — Личные финансы

«єВідновлення»: сколько компенсаций за уничтоженное жилье уже выделили украинцам, Фото: itvua.tv

Украинцы уже подали 5727 заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення». 1289 заявлений уже было отработано и по результатам сформировано 519 жилищных сертификатов на общую сумму в 1,1 млрд гривен.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Владельцы первых 500 жилищных сертификатов программы «єВідновлення» смогут обменять свое уничтоженное жилье на новое. Речь идет о недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке.

Средняя сумма сертификата

Средняя сумма одного сертификата составляет 2,121 млн гривен.

«Мы видим, что она постепенно растет. Эти средства участник программы может потратить только на приобретение нового жилья, причем это может быть квартира в любом городе Украины. То есть если уничтоженная квартира была, например, в Виннице, а владелец сертификата хочет переехать, например, во Львов, программа компенсаций „єВідновлення“ это позволяет», — отметила Шуляк.

С владельцами домов действуют другие правила

Если уничтожена была не квартира, а частный дом, то владелец жилищного сертификата может выбирать один из двух вариантов — либо строительство нового частного дома на том же участке, где был расположен уничтоженный, либо получение квартиры в любом городе Украины на выбор.

В случае, если владелец сертификата выберет квартиру, которая будет стоить больше суммы сертификата, он для покупки недвижимости сможет добавить собственные средства.

«Например, если человеку выделено два миллиона гривен компенсации, а он хочет купить квартиру за 2,1 миллиона гривен, то он может добавить свои средства. Если стоимость приобретенной квартиры меньше, чем предусмотрено сертификатом, неиспользованная сумма вернется государству», — пояснила народная депутат.

Когда нужно воспользоваться сертификатом

Воспользоваться жилищным сертификатом нужно в течение 5 лет с момента получения, причем жилье, полученное человеком по сертификату, в течение следующих 5 лет нельзя продавать.

Кроме того, возможность получить компенсацию за уничтоженное жилье будет и у владельцев квартир на этапе строительства. В частности, если в доме построен каркас, то для инвестора законом предусмотрена возможность получить компенсацию. Однако сам порядок выплаты такой компенсации еще не утвержден Кабмином.

Сегодня мы видим определенный потенциал для первичного рынка недвижимости. Ведь застройщики, которые будут участвовать в программе «єВідновлення», будут предоставлять соответствующее жилье, понимая всю важность этого и для страны, и для наших граждан, нуждающихся в решении этой проблемы. Поэтому мы надеемся, что это окажет положительное влияние и на рынок строительства, и на рынок недвижимости в целом", — подчеркнула Шуляк.

Компенсация за жилье, уничтоженное на оккупированных территориях

Сейчас разрабатывается этап программы компенсаций для граждан, чье жилье было уничтожено на оккупированных территориях. Они также смогут выбирать новое в любом населенном пункте Украины на выбор.

Справка Finance.ua:

этап программы «єВідновлення», предусматривающий компенсацию за уничтоженное в результате вооруженной агрессии жилье, стартовал 1 августа 2023 года, а выдавать первые жилищные сертификаты украинцам начали с 1 ноября;

в настоящее время на этот вид компенсаций правительство выделило 2,5 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.