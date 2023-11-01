Обсуждается расширение программы «єВідновлення» на уничтоженное с 2014 года жилье — Шуляк Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Обсуждается расширение программы «єВідновлення» на уничтоженное с 2014 года жилье — Шуляк, Фото: Уніан

В парламенте рассматривают целесообразность расширения программы «єВідновлення» на поврежденное и уничтоженное жилье в первой фазе войны с рф, с 2014 года.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк в комментарии «РБК — Украина».

«Программу будут расширять и менять в зависимости от того, в чем будут нуждаться украинцы, которые из-за войны лишились жилья или возможности в нем жить. В частности, планируется запуск программы компенсаций для жителей территорий, которые были временно оккупированы в течение 2022 года, территорий, расположенных в районе проведения военных действий или территорий, находящихся в окружении (блокировке), и на жилье, сумма повреждений которого составляет более 200 тыс. гривен Кроме того, сейчас идут обсуждения целесообразности компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье в первой фазе войны с рф — с 2014 года», — сообщила Шуляк.

Она добавила, что с 1 ноября начинается выдача жилищных сертификатов для обмена на новое жилье украинцам, чье жилье в результате российской агрессии было уничтожено. А с 1 января 2024 года компенсацию за поврежденное жилье начнут получать украинцы, которые отремонтировали его за свой счет.

На конец октября украинцы подали более 55 тыс. заявлений на компенсацию за поврежденное жилье, в то же время почти 32 тыс. заявлений уже обработали и согласовали компенсацию почти 24 тыс. заявителям на общую сумму в 2,2 млрд грн. Заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье поступило уже более 5 тыс., и пятую часть уже проработали, согласовав выдачу 422 жилищных сертификатов на общую сумму в 811 млн грн.

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Сейчас основной источник, из которого выплачивают компенсации за поврежденное и уничтоженное в результате войны жилье — Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. В нем на старте программы было собрано 61,7 млрд грн. Из них 35,9 млрд грн — 50% прибыли Нацбанка за 2022 год и 25,8 млрд грн, полученных от принудительного изъятия средств государства-агрессора, в том числе дочек российских банков в Украине («Сбербанк» и «Проминвестбанк»).

Шуляк убеждена, что не стоит беспокоиться, что компенсационных средств хватит не всем, поскольку в будущем источником для пополнения финансового ресурса программы «єВідновлення» станут средства от продажи санкционных активов рф.

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«В частности, сейчас США арестовали деньги российского олигарха Константина Малафеева и Украине следует работать над тем, чтобы такие арестованные активы направлялись именно в Украину», — пояснила Шуляк.

Эксперт добавила, что если говорить о российских арестованных активах во всем мире, речь может идти о десятках миллиардов долларов.

Справка Finance.ua:

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа «єВідновлення», в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья;

эти средства можно использовать для приобретения строительных материалов, оплату строительных работ и услуг подрядчиков, у которых есть соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал «Дія»;

с 1 августа в «Дії» также стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье. Компенсации будут выплачиваться единоличным владельцам жилья, которое было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года, не подлежит восстановлению и размещается на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

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