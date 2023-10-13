Шуляк назвала три области, которые получили больше всего денег на восстановление жилья — Finance.ua

Шуляк назвала три области, которые получили больше всего денег на восстановление жилья Сегодня 10:12 — Недвижимость

Шуляк назвала три области, которые получили больше всего денег на восстановление жилья

В Украине продолжает действовать программа ''єВідновлення'', заявления рассматриваются от людей из любых регионов. Уже есть области, которые получили самую большую сумму выплат за поврежденное жилье.

ТОП-3 лидера назвала глава комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

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«Наибольшая сумма выплат за поврежденное жилье в Харьковской области — 460 млн гривен. На втором месте Киевская область — здесь выплачено 367 млн ​​гривен. На третьем месте Николаевская область — 68 млн гривен. Итого на эти три области приходится более половины всех выплат по Украине» , — сказала Шуляк.

Фото: Елена Шуляк

Недавно Верховная Рада проголосовала за выплату компенсаций украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье. Выплаты по новой форме компенсаций начнутся с 1 января 2024 года.

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