Шуляк назвала три области, которые получили больше всего денег на восстановление жилья — Finance.ua

Шуляк назвала три области, которые получили больше всего денег на восстановление жилья
В Украине продолжает действовать программа ''єВідновлення'', заявления рассматриваются от людей из любых регионов. Уже есть области, которые получили самую большую сумму выплат за поврежденное жилье.
ТОП-3 лидера назвала глава комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Наибольшая сумма выплат за поврежденное жилье в Харьковской области — 460 млн гривен. На втором месте Киевская область — здесь выплачено 367 млн гривен. На третьем месте Николаевская область — 68 млн гривен. Итого на эти три области приходится более половины всех выплат по Украине» , — сказала Шуляк.
Недавно Верховная Рада проголосовала за выплату компенсаций украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье. Выплаты по новой форме компенсаций начнутся с 1 января 2024 года.
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