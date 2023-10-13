Шуляк назвала три области, которые получили больше всего денег на восстановление жилья — Finance.ua
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Шуляк назвала три области, которые получили больше всего денег на восстановление жилья

Недвижимость
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Шуляк назвала три области, которые получили больше всего денег на восстановление жилья
Шуляк назвала три области, которые получили больше всего денег на восстановление жилья
В Украине продолжает действовать программа ''єВідновлення'', заявления рассматриваются от людей из любых регионов. Уже есть области, которые получили самую большую сумму выплат за поврежденное жилье.
ТОП-3 лидера назвала глава комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
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«Наибольшая сумма выплат за поврежденное жилье в Харьковской области — 460 млн гривен. На втором месте Киевская область — здесь выплачено 367 млн ​​гривен. На третьем месте Николаевская область — 68 млн гривен. Итого на эти три области приходится более половины всех выплат по Украине» , — сказала Шуляк.
Фото: Елена Шуляк
Фото: Елена Шуляк
Недавно Верховная Рада проголосовала за выплату компенсаций украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье. Выплаты по новой форме компенсаций начнутся с 1 января 2024 года.

«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

По материалам:
Novyny.live
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