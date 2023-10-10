Будут ли восстанавливать такие города как Бахмут — заявление Шуляк Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Будут ли восстанавливать такие города как Бахмут — заявление Шуляк

Из-за чрезвычайно высокой степени разрушений в Украине есть населенные пункты, которые, возможно, не будут восстанавливаться после последствий вооруженной агрессии рф. Но этот вопрос будет решаться после того, как боевые действия на этих территориях завершатся и будет проведен детальный анализ экономической и социальной целесообразности восстановления. Впрочем, будут города, городки и села, которые отстроить очень важно. Одно из таких — Бахмут.

Об этом рассказала в комментарии Новости. Live председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

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«Такие знаковые города, как Бахмут, — не просто населенные пункты на карте Украины, они — история о нас как независимой стране. Мало того, они — крепость и вообще символ украинской борьбы за независимость, ведь именно в боях за них мы продемонстрировали, к чему мы стремимся и почему не сдаемся. Поэтому их необходимо восстанавливать, сколько бы это ни стоило», — отметила она.

По ее словам, восстановление уничтоженных войной населенных пунктов, где бы они ни располагались, не может происходить исходя только из статистики разрушений. Общество должно сделать комплексный анализ для начала восстановления.

«Мы не хотим, чтобы восстановление происходило только по статистике: если разрушены 100 домов и 20 детских садов, то столько же нужно и восстановить. В первую очередь, нужно проанализировать экономическую ситуацию. Например, часть бизнеса переехала с таких территорий и часть не вернется, какие-то предприятия закрылись. Это нужно учитывать, чтобы не произошло так, что в отстроенном городе нет устойчивой экономики и рабочих мест. Плюс нужно понимать, сколько людей осталось, сколько планирует возвращаться в разрушенный город, сколько уже поселилось в других городах и не вернутся», — подытожила она.

Справка Finance.ua:

с 15 июля 2023 года владельцы полностью уничтоженного в результате вооруженной агрессии рф жилья могут подать заявление на компенсацию в электронной форме через портал «Дія»;

это второй этап государственной программы «єВідновлення». Он предусматривает возможность получения денежной компенсации по финансированию строительства дома усадебного, садового или дачного типа, а также предоставление жилищных сертификатов на приобретение нового жилья.

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