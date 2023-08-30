Шуляк назвала 5 ключевых пунктов для восстановления Украины — Finance.ua

Шуляк назвала 5 ключевых пунктов для восстановления Украины Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Шуляк назвала 5 ключевых пунктов для восстановления Украины

Эффективное восстановление Украины невозможно без продолжения курса президента по борьбе с коррупцией и усилению антикоррупционной инфраструктуры (НАБУ, САП, ВАКС).

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По словам Шуляк, речь идет о целом пакете изменений, который не ограничивается законодательным полем или изменением уголовной ответственности.

«Без укрепления антикоррупционной инфраструктуры невозможно восстановление. Украине сейчас необходима максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь надлежащего восстановления на всех уровнях. Для этого пригодится комплаенс-система органов местного самоуправления — распространение ценностей честности и нетолерантности коррупции как внутри местного совета, так и за его пределами — среди жителей громады», — рассказала она.

На втором месте — имплементация принципов «Нового европейского Баухауза». Целью этой инициативы является сочетание идей устойчивого развития, эстетики и инклюзивности для улучшения качества жизни граждан стран-членов ЕС. Она касается изменений в подходах к планированию городов и территорий таким образом, чтобы добиться устойчивого, углеродо-нейтрального и высокотехнологичного развития.

«Уже этой осенью должен начаться старт официальных переговоров относительно полноправного членства Украины в Европейском Союзе. Среди прочего, в разработку украинского плана для получения 50 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов от ЕС, будет заложен и принцип „Нового Европейского Баухауза“. Это о новой циркулярной экономике и новых принципах зеленого восстановления. Например, большое значение будет иметь переработка строительных отходов и повторное их использование», — отметила нардеп.

Еще один важный пункт, без которого управление восстановлением невозможно — обязательное внедрение цифровой платформы DREAM, которая позволяет управлять всеми проектами восстановления на уровне общин, а всем гражданам дает возможность отслеживать информацию о восстановлении поврежденных или уничтоженных войной объектов.

Кроме этого, убеждена Шуляк, Украине сегодня требуется комплексное законодательство по восстановлению и отстройке и, что не менее важно — обеспечению контроля и аудита по средствам, направляемым на восстановление. Система DREAM поможет выполнять и эту важную функцию.

По словам главы профильного комитета, полноценное и качественное восстановление Украины будет невозможно, если не цифровизировать максимум процессов и не повысить ответственность за нарушения в градостроительстве.

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Шуляк отметила, что еще три года назад в Украине запустили Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССС), функционал которой по сей день ежедневно совершенствуют и дополняют. На сегодняшний день система содержит всю информацию об объектах и ​​субъектах строительства, и получение необходимых разрешений происходит автоматически — без участия чиновников.

Последний важный пункт, выполнение которого обеспечит Украине возможность качественного восстановления — максимальное вовлечение общественности во все процессы, связанные с восстановлением.

«Любая программа восстановления обязательно должна проходить обсуждение местных жителей, людей, которые планируют возвращаться, местного бизнеса, который сейчас является основным двигателем всех экономических процессов в нашем государстве. Крайне важно привлекать жителей общины к принятию управленческих решений на местах», — подытожила Шуляк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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