Кабмин перераспределил ₴1,7 миллиарда на проекты по восстановлению — Шмыгаль Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Кабмин перераспределил ₴1,7 миллиарда на проекты по восстановлению — Шмыгаль

Кабинет Министров принял решение о перераспределении субвенции в 1,7 млрд грн на реализацию проектов по восстановлению в регионах.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства, передает Укринформ.

«Беспрецедентное финансирование правительство выделило на скорейшее восстановление. Это более 43 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Сегодня принимаем важное постановление о перераспределении субвенции в 1,7 млрд грн на реализацию проектов по восстановлению в регионах», — сказал Шмыгаль.

По его словам, это средства Европейского инвестиционного банка, которые КМУ направляет на подконтрольные Украине территории в бюджеты городских, сельских и поселковых громад.

Как сообщалось ранее, премьер-министр ранее информировал о том, что в этом году Украине требуется еще в 17 млрд долларов на скорейшее восстановление энергетической, критической и жилищной инфраструктуры, а также восстановление экономики.

Справка Finance.ua:

в Верховной Раде зарегистрирован проект заявления о приоритетных направлениях государственной политики в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления АР Крым и г. Севастополя;

кроме того, ранее президент анонсировал политику трансформации для украинских городов. Для каждого региона, города и общества Украины нужна своя визионерская политика трансформации. Это касается и каждого освобожденного от российской оккупации региона.



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Укрінформ По материалам:

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