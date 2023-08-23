Программа «5−7−9» для восстановления энергетики будет запущена в ближайшее время — глава Минэнерго — Finance.ua
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Программа «5−7−9» для восстановления энергетики будет запущена в ближайшее время — глава Минэнерго

Кредит&Депозит
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Программа «5−7−9» для восстановления энергетики будет запущена в ближайшее время — глава Минэнерго
Программа «5−7−9» для восстановления энергетики будет запущена в ближайшее время — глава Минэнерго
Правительственная программа льготного кредитования «5−7-9» для восстановления поврежденных российскими обстрелами энергетических объектов заработает в ближайшее время.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Сейчас механизм разработан, поэтому все предприятия должны ускориться, посмотреть, что уже сделано, на что им еще нужно. Многие уже вели переговоры с банками. То есть у них есть понимание, к каким банкам обращаться. Сейчас мы запустим этот процесс», — сказал он журналистам во вторник.
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По словам Галущенко, когда предприятия договорятся с банками о кредитах, будет принято решение о компенсации кредитной ставки, от чего будет зависеть объем средств, направленных на удешевление ставки по тому или иному кредиту.
В то же время он добавил, что есть список предприятий, претендующих на участие в этой программе, среди которых, в частности, ряд ТЭЦ.
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Как сообщалось, Кабинет Министров 21 августа 2023 года выделил 350 млн грн Министерству энергетики для поддержания энергетических компаний. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, деньги пойдут на удешевление кредитов, которые эти компании направляют на ремонт поврежденного оборудования и прохождения отопительного сезона.
В начале августа первый замминистра энергетики Юрий Власенко сообщал, что объем финансирования по программе «5−7-9%» для восстановления ТЭС и ТЭЦ составляет 7,6 млрд грн. Он отмечал необходимость внести в программу некоторые изменения, которые позволят ТЭС и ТЭЦ получить соответствующие кредиты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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