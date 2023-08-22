Энергосистема будет готова для прохождения зимнего сезона, — Минэнерго — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Энергосистема будет готова для прохождения зимнего сезона, — Минэнерго

Энергетика
31
Энергосистема будет готова для прохождения зимнего сезона, — Минэнерго
Энергосистема будет готова для прохождения зимнего сезона, — Минэнерго
Энергетическая инфраструктура Украины готовится к эффективной работе зимой, а соответствующие учреждения готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.
Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко на брифинге во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает официальный канал Минэнерго.
«Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага — достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы», — сказал Герман Галущенко.
Читайте также
Он подчеркнул, что в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов не планируется вводить ограничения в подаче электроэнергии потребителям.
«Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер», — добавил министр.
Напомним, в «Укрэнерго» сообщалось, что Украина не может скрыть трансформаторы под землю, чтобы защитить их от ракетных ударов российской федерации. Проблема не только в том, что это долго и дорого, но и в том, что подземных подстанций с напряжением 750 кВ просто нет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.