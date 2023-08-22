Энергосистема будет готова для прохождения зимнего сезона, — Минэнерго Сегодня 19:30 — Энергетика

Энергосистема будет готова для прохождения зимнего сезона, — Минэнерго

Энергетическая инфраструктура Украины готовится к эффективной работе зимой, а соответствующие учреждения готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко на брифинге во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает официальный канал Минэнерго.

«Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага — достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы», — сказал Герман Галущенко.

Читайте также Глава энергокомитета Рады посоветовал украинцам готовиться к зиме, а не выезжать из страны

Он подчеркнул, что в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов не планируется вводить ограничения в подаче электроэнергии потребителям.

«Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер», — добавил министр.

Напомним, в «Укрэнерго» сообщалось, что Украина не может скрыть трансформаторы под землю, чтобы защитить их от ракетных ударов российской федерации. Проблема не только в том, что это долго и дорого, но и в том, что подземных подстанций с напряжением 750 кВ просто нет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.