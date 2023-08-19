Глава энергокомитета Рады посоветовал украинцам готовиться к зиме, а не выезжать из страны — Finance.ua

Глава энергокомитета Рады посоветовал украинцам готовиться к зиме, а не выезжать из страны Сегодня 18:00 — Энергетика

Глава энергокомитета Рады посоветовал украинцам готовиться к зиме, а не выезжать из страны

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус призвал украинцев готовиться к осенне-зимнему периоду 2023/2024 гг., а не выезжать из страны.

«Зима будет непростой, но мы сможем ее достойно пройти. Поэтому не буду рекомендовать людям покидать страну. Нам нужно минимизировать все риски. Следует готовиться к зиме», — сказал Герус во время Business Breakfast от Forbes Ukraine.

По его словам, одним из самых простых способов является замена привычных ламп накаливания на светодиодные.

«Мы в комитете обнаружили примерно 50 ламп накаливания и поменяли их на LED. В бюджетных учреждениях, школах, садах такое еще есть. Это достаточно простой, но очень эффективный шаг для экономии э/э», — отметил Герус.

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В то же время, он посоветовал «держать в рабочем состоянии генераторы и аккумуляторы», приобретенные в больших объемах.

По его мнению, Украина будет входить в зиму примерно с теми же мощностями, которые были в прошлом году, но следует учитывать и состояние сетей.

«Минувшей зимой в большинстве случаев отключения света были не из-за ограничения генерации, а из-за ограничения транспортировки по разбитым сетям», — заметил он, добавив, что вопрос в том, насколько результативными будут удары врага.

В то же время глава энергокомитета обратил внимание, что сейчас Украина с помощью международных партнеров, в первую очередь USAID, весьма активно занимается установлением автономных источников электропитания, в частности, когенерационных установок на предприятиях теплокоммунэнерго для собственных нужд во всех областных центрах.

Кроме того, по его словам, в крупных городах устанавливаются такие электростанции, которые могут генерировать э/э в общую сеть. Также идет оснащение солнечными панелями объектов критической инфраструктуры и большого количества предприятий, чтобы закрыть свои потребности. По его подсчетам мощность таких СЭС может составлять от 10 кВт до 10−30 МВт.

Как считает Герус, до конца года может добавиться к 500 МВт солнечной и 200−300 МВт ветровой, а также «несколько сотен МВт газовой генерации».

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«Конечно, к этой зиме полностью перестроить конфигурацию энергосистемы невозможно, но чем больше у нас будет добавлено распределенной генерации, тем меньше будет нагрузка на традиционные крупные объекты. Это хорошо, потому что им будет легче преодолевать сложности, если они будут», — прокомментировал глава энергокомитета.

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