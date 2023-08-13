Как выросли цены на генераторы перед зимой — Finance.ua

Как выросли цены на генераторы перед зимой Сегодня 18:34 — Личные финансы

Как выросли цены на генераторы перед зимой

Война в Украине оказала негативное влияние на энергетическую систему страны. россия повредила или уничтожила большое количество объектов энергетической инфраструктуры. Это привело к сокращению производства электроэнергии и росту цен на энергоносители. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил украинцев о необходимости быть готовыми к разным возможным сценариям этой зимой, в частности, не прятать далеко генераторы.

Новини. Live с помощью статистики OLX рассказали , как изменился спрос и предложение на генераторы после заявлений руководства «Укрэнерго».

Как изменился спрос на генераторы в Украине

Следует отметить, что в цене на большинство генераторов не произошло значительных изменений. Однако цена на определенные устройства энергопитания все же изменилась.

В частности, стоимость генераторов с мощностью до 3 кВт, от 5 до 10 кВт и от 20 до 50 кВт выросла в среднем на 500−1000 гривен. Что касается генераторов других мощностей, то их цены остались стабильными, а некоторые модели даже подешевели на сумму около 200 гривен.

Интересно, что украинцы пока не очень верят в сложную зиму и не бегут скупать генераторы. Статистика показывает, что средняя разница в отзывах от пользователей на объявления о продаже генераторов на OLX между 1 июля и 1 августа 2023 составляет 10 раз.

Как изменился спрос на павербанки в Украине

Тенденция на рынке устройств автономного энергопитания сродни тенденции на генераторы. Медианные цены (цена, которая находится в середине списка всех цен) на павербанки остались стабильными, но спрос на них снизился более чем в десять раз.

Однако среди устройств автономного энергопитания медианная стоимость автономных станций несколько выросла в течение последнего месяца. Наибольшее увеличение цен произошло на устройстве с мощностью от 1000 до 2000 Вт, где медианная стоимость увеличилась с 30 до 32 тысяч гривен. По устройствам с меньшей мощностью стоимость выросла примерно на 500 гривен.

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