Эксперт спрогнозировал вероятность нового блэкаута в осенне-зимний период — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт спрогнозировал вероятность нового блэкаута в осенне-зимний период

Энергетика
60
Эксперт спрогнозировал вероятность нового блэкаута в осенне-зимний период
Эксперт спрогнозировал вероятность нового блэкаута в осенне-зимний период
Директор центра «Психея» Геннадий Рябцев заявил, что ситуация с электроэнергией этой осенью и зимой может быть сложнее, чем в прошлом году.
По мнению эксперта, вероятность нового блэкаута в Украине минимальна, пишет «РБК-Украина».
Рябцев убежден, что в случае новых массированных атак рф на энергетическую систему, ситуация будет сложная.
«Вероятность полного блэкаута в Украине будет чрезвычайно низкой. Даже мощные атаки рф на критическую энергетическую инфраструктуру не способны привести к полному и длительному отключению ее для большинства потребителей», — пояснил эксперт.
По словам Рябцева, сейчас энергетический баланс шаткий, а украинская энергосистема не так надежна, как в 2022 году. При этом резервных мощностей меньше, чем в прошлом. Однако украинцы и промышленность уже подготовились к отопительному сезону. Были закуплены приборы для альтернативной генерации — зарядные станции, генераторы и т. п.

Украинская энергетика — последние новости

В прошлом году российские оккупанты дронами и ракетами атаковали украинскую энергетику. За это время в Украине не осталось ни одной ТЭС или ГЭС, которая не пострадала бы от вражеских атак. Мощность энергосистемы уменьшилась на 68%, а 42 из 94 важнейших высоковольтных трансформаторов были повреждены или уничтожены.
Эксперты по энергетике прогнозируют, что предстоящая зима будет страшнее прошлогодней. Недавно сразу два органа власти ответили, что будет с энергосистемой в ближайшее время. Так, в течение осени и зимы может наблюдаться локальная нехватка энергии.
В «Укрэнерго» заявили, что нагрузка на энергосистему Украины сильно возросла из-за жары. Энергетики не намерены вводить ограничения для потребителей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

🌿 Кстати, об успехах первого этапа земельной реформы, будущих перспективах рынка земли и агроотрасли, о возможностях для частного инвестора мы поговорим на конференции AgroInvestDay, которая состоится 27 июля в Киеве.

По коду FinanceAgro действует скидка -10% на билет 🧧

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.