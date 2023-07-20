Эксперт спрогнозировал вероятность нового блэкаута в осенне-зимний период — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал вероятность нового блэкаута в осенне-зимний период Сегодня 21:00 — Энергетика

Эксперт спрогнозировал вероятность нового блэкаута в осенне-зимний период

Директор центра «Психея» Геннадий Рябцев заявил, что ситуация с электроэнергией этой осенью и зимой может быть сложнее, чем в прошлом году.

По мнению эксперта, вероятность нового блэкаута в Украине минимальна, пишет «РБК-Украина».

Рябцев убежден, что в случае новых массированных атак рф на энергетическую систему, ситуация будет сложная.

«Вероятность полного блэкаута в Украине будет чрезвычайно низкой. Даже мощные атаки рф на критическую энергетическую инфраструктуру не способны привести к полному и длительному отключению ее для большинства потребителей», — пояснил эксперт.

По словам Рябцева, сейчас энергетический баланс шаткий, а украинская энергосистема не так надежна, как в 2022 году. При этом резервных мощностей меньше, чем в прошлом. Однако украинцы и промышленность уже подготовились к отопительному сезону. Были закуплены приборы для альтернативной генерации — зарядные станции, генераторы и т. п.

Украинская энергетика — последние новости

В прошлом году российские оккупанты дронами и ракетами атаковали украинскую энергетику. За это время в Украине не осталось ни одной ТЭС или ГЭС, которая не пострадала бы от вражеских атак. Мощность энергосистемы уменьшилась на 68%, а 42 из 94 важнейших высоковольтных трансформаторов были повреждены или уничтожены.

Эксперты по энергетике прогнозируют, что предстоящая зима будет страшнее прошлогодней. Недавно сразу два органа власти ответили, что будет с энергосистемой в ближайшее время. Так, в течение осени и зимы может наблюдаться локальная нехватка энергии.

В «Укрэнерго» заявили, что нагрузка на энергосистему Украины сильно возросла из-за жары. Энергетики не намерены вводить ограничения для потребителей.

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УНІАН По материалам:

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