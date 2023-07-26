«Этой зимой легче не будет»: энергетики рассказали о грядущей ситуации с отключениями света в Украине — Finance.ua

«Этой зимой легче не будет»: энергетики рассказали о грядущей ситуации с отключениями света в Украине Сегодня 05:12 — Энергетика

«Этой зимой легче не будет»: энергетики рассказали о грядущей ситуации с отключениями света в Украине

Следующей зимой ситуация с отключениями электроэнергии в Украине может быть сложнее, чем прошлой зимой. Дело в том, что в прошлом году спасало наличие собственных запасов оборудования.

Об этом рассказал в интервью Forbes генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Этой зимой легче не будет. Прошлой зимой нас спасало наличие собственных запасов оборудования. Если нам разбивали трансформатор на одной теплоэлектростанции, то мы быстро с законсервированного блока другой электростанции снимали трансформатор и перевозили на работающий энергоблок», — сказал он.

В то же время сейчас таких запасов нет, пояснил Тимченко. Их пытаются сформировать.

«Заказываем трансформаторы у производителей и по возможности изготавливаем собственное оборудование. Также мы выводим из консервации энергоблоки и ремонтируем то, что можно отремонтировать. В прошлом году мы заходили в зиму с мощностью 6000 МВт. Вышли из зимы с мощностью 3700 МВт. Есть детальный план, что нужно сделать, чтобы в следующую зиму зайти с мощностью 4800 МВт», — добавил гендиректор ДТЭК.

По его словам, в этом году Украине нужно 3,5 млрд грн на плановый ремонт и около 5 млрд грн на восстановление после массированных обстрелов страной-террористом россией.

Обозреватель По материалам:

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