«Этой зимой легче не будет»: энергетики рассказали о грядущей ситуации с отключениями света в Украине — Finance.ua
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«Этой зимой легче не будет»: энергетики рассказали о грядущей ситуации с отключениями света в Украине

Энергетика
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«Этой зимой легче не будет»: энергетики рассказали о грядущей ситуации с отключениями света в Украине
«Этой зимой легче не будет»: энергетики рассказали о грядущей ситуации с отключениями света в Украине
Следующей зимой ситуация с отключениями электроэнергии в Украине может быть сложнее, чем прошлой зимой. Дело в том, что в прошлом году спасало наличие собственных запасов оборудования.
Об этом рассказал в интервью Forbes генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
«Этой зимой легче не будет. Прошлой зимой нас спасало наличие собственных запасов оборудования. Если нам разбивали трансформатор на одной теплоэлектростанции, то мы быстро с законсервированного блока другой электростанции снимали трансформатор и перевозили на работающий энергоблок», — сказал он.
В то же время сейчас таких запасов нет, пояснил Тимченко. Их пытаются сформировать.
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«Заказываем трансформаторы у производителей и по возможности изготавливаем собственное оборудование. Также мы выводим из консервации энергоблоки и ремонтируем то, что можно отремонтировать. В прошлом году мы заходили в зиму с мощностью 6000 МВт. Вышли из зимы с мощностью 3700 МВт. Есть детальный план, что нужно сделать, чтобы в следующую зиму зайти с мощностью 4800 МВт», — добавил гендиректор ДТЭК.
По его словам, в этом году Украине нужно 3,5 млрд грн на плановый ремонт и около 5 млрд грн на восстановление после массированных обстрелов страной-террористом россией.
По материалам:
Обозреватель
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